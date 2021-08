Por qué Lionel Messi se fue de Barcelona: el Pollo Vignolo reveló la verdadera razón

El periodista deportivo, de gran llegada a Lionel Messi, reveló la verdadera razón de su adiós a Barcelona. Sebastián "El Pollo" Vignolo y una primicia en ESPN.

La noticia cayó como un balde de agua fría. Lionel Messi se marchó del FC Barcelona y los motivos, según el propio club catalán, se refirieron a razones "estructurales y económicas" que puso LaLiga española en el camino. Sin embargo, en ESPN, Sebastián "El Pollo" Vignolo dio la verdadera razón de por qué el astro argentino terminó yéndose del club de sus amores. "Anoche detonó todo", explicó el conductor cordobés. ¿Qué fue lo que pasó?

"Lo tengo recontra chequeado. El club lo hizo oficial, y yo lo tengo recontra chequeado de otro lado. Hay un baldazo de agua fría, el acuerdo estaba. En el medio de la Copa América nos preguntábamos qué iba a pasar, uno chequeó, preguntó. Estaba todo bien, podía quedar algún detalle", comenzó diciendo "El Pollo" Vignolo en el pase entre el programa F90 y F360, conducido por Gustavo López.

Acto seguido, Vignolo agregó información reciente sobre un choque entre Lionel Messi y la dirigencia de Barcelona que podría haber sido el verdadero detonante de este desenlace inesperado: "Esto es un bombazo, alguien me cuenta que también ayer fue un día áspero en donde pidió a Cuti Romero para Barcelona. Anoche para mí detonó todo".

Lionel Messi no seguirá en Barcelona: el comunicado oficial del club

El astro rosarino Lionel Messi, máximo ídolo de Barcelona, cerró hoy su etapa en el club luego de 16 años, ya que la dirigencia no pudo resolver los "obstáculos económicos y estructurales" para la renovación del contrato, informó la institución catalana. "A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de la liga española)", informó el club en un comunicado.



"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos del jugador y del Club", cerró el comunicado. De este modo, no se sabe cuál será el futuro del astro argentino luego de ganar la Copa América con la Selección Argentina.

Cabe destacar que Sergio Agüero, amigo de Lionel Messi, había llegado hace pocas semanas para sumarse al plantel de Ronald Koeman. En cierto modo, la dirigencia encabezada por Joan Laporta intentó seducir a Messi rodeándolo de gente con la que tiene afinidad. De todos modos, las razones que expresó el "Blaugrana" en su comunicado aluden a cuestiones burocráticas y contractuales que excederían el convenio ya cerrado entre ambas partes.