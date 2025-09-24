Partidos del miércoles 24 de septiembre por Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Europa League, La Liga y MLS

Este miércoles 24 de septiembre será una jornada inolvidable para los amantes del fútbol en Argentina. River Plate intentará una remontada épica ante Palmeiras en la Copa Libertadores, Lionel Messi buscará seguir brillando con Inter Miami en la MLS, y Julián Álvarez vivirá su primer clásico madrileño con el Atlético ante Rayo Vallecano, en lo que promete ser una noche repleta de emociones en múltiples continentes.
El Millonario desde las 21:30hs deberá remontar el 2-1 en contra que sufrió ante Palmeiras en el Monumental para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores. Con la obligación de ganar por dos goles de diferencia, o ganar por uno y forzar los penales, el equipo de Gallardo necesitará de la experiencia de sus jugadores para lograr una de las remontadas más memorables del torneo continental.
En Estados Unidos, Lionel Messi continuará escribiendo su historia en la Major League Soccer cuando Inter Miami enfrente a New York City FC. El conjunto de Miami llega en un excelente momento, liderando la Conferencia Este y con Messi en plena forma, demostrando que su adaptación al fútbol estadounidense ha sido extraordinaria. Y en el viejo continente, habrá acción tanto en la Europa League como en la liga española, con el foco especialmente en el partido del Atlético de Madrid de Julián Álvarez y la legión argentina a cargo del Cholo Simeone.
Programación completa por torneo del día miércoles 24 de septiembre
Copa CONMEBOL Libertadores
- 21:30 - Palmeiras vs River Plate (Cuartos de final - Vuelta | Ida: River Plate 1-2 Palmeiras)
Copa CONMEBOL Sudamericana
- 19:00 - Atlético-MG vs Bolívar (Cuartos de final - Vuelta | Ida: Bolívar 2-2 Atlético-MG)
- 21:30 - Once Caldas vs Independiente del Valle (Cuartos de final - Vuelta | Ida: Independiente del Valle 0-2 Once Caldas)
UEFA Europa League
- 13:45 - FC Midtjylland vs Sturm Graz
- 13:45 - PAOK vs Maccabi Tel Aviv
- 16:00 - SC Freiburg vs FC Basel 1893
- 16:00 - Estrella Roja vs Celtic
- 16:00 - Malmö FF vs Ludogorets
- 16:00 - D. Zagreb vs Fenerbahce
- 16:00 - Real Betis vs Nottingham Forest
- 16:00 - Niza vs AS Roma
- 16:00 - SC Braga vs Feyenoord
La Liga
- 14:00 - Getafe vs Alavés
- 16:30 - Atlético Madrid vs Rayo Vallecano
- 16:30 - Real Sociedad vs Mallorca
Major League Soccer
- 20:30 - New York City FC vs Inter Miami
- 23:30 - Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers