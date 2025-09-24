Partidos del miércoles 24 de septiembre por Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Europa League, La Liga y MLS

Este miércoles 24 de septiembre será una jornada inolvidable para los amantes del fútbol en Argentina. River Plate intentará una remontada épica ante Palmeiras en la Copa Libertadores, Lionel Messi buscará seguir brillando con Inter Miami en la MLS, y Julián Álvarez vivirá su primer clásico madrileño con el Atlético ante Rayo Vallecano, en lo que promete ser una noche repleta de emociones en múltiples continentes.

El Millonario desde las 21:30hs deberá remontar el 2-1 en contra que sufrió ante Palmeiras en el Monumental para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores. Con la obligación de ganar por dos goles de diferencia, o ganar por uno y forzar los penales, el equipo de Gallardo necesitará de la experiencia de sus jugadores para lograr una de las remontadas más memorables del torneo continental.

En Estados Unidos, Lionel Messi continuará escribiendo su historia en la Major League Soccer cuando Inter Miami enfrente a New York City FC. El conjunto de Miami llega en un excelente momento, liderando la Conferencia Este y con Messi en plena forma, demostrando que su adaptación al fútbol estadounidense ha sido extraordinaria. Y en el viejo continente, habrá acción tanto en la Europa League como en la liga española, con el foco especialmente en el partido del Atlético de Madrid de Julián Álvarez y la legión argentina a cargo del Cholo Simeone.

Programación completa por torneo del día miércoles 24 de septiembre

Copa CONMEBOL Libertadores

21:30 - Palmeiras vs River Plate (Cuartos de final - Vuelta | Ida: River Plate 1-2 Palmeiras)

Copa CONMEBOL Sudamericana

19:00 - Atlético-MG vs Bolívar (Cuartos de final - Vuelta | Ida: Bolívar 2-2 Atlético-MG)

21:30 - Once Caldas vs Independiente del Valle (Cuartos de final - Vuelta | Ida: Independiente del Valle 0-2 Once Caldas)

UEFA Europa League

13:45 - FC Midtjylland vs Sturm Graz

13:45 - PAOK vs Maccabi Tel Aviv

16:00 - SC Freiburg vs FC Basel 1893

16:00 - Estrella Roja vs Celtic

16:00 - Malmö FF vs Ludogorets

16:00 - D. Zagreb vs Fenerbahce

16:00 - Real Betis vs Nottingham Forest

16:00 - Niza vs AS Roma

16:00 - SC Braga vs Feyenoord

La Liga

14:00 - Getafe vs Alavés

16:30 - Atlético Madrid vs Rayo Vallecano

16:30 - Real Sociedad vs Mallorca

Major League Soccer