Partidos de hoy martes 14 de octubre: Juega Argentina, Brasil y Eliminatorias

El martes 14 de octubre promete una jornada futbolística intensa con la Selección Argentina como gran protagonista en suelo estadounidense, al enfrentar a Puerto Rico en el cierre de su gira de preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro, programado para las 21:00 horas en el Chase Stadium de Miami, será la oportunidad perfecta para que Lionel Scaloni concrete los debuts de varios jugadores convocados por primera vez y pruebe variantes de cara al certamen mundialista.

Tras el triunfo 1-0 ante Venezuela gracias al gol de Giovani Lo Celso, la Albiceleste buscará cerrar con una victoria ante un rival de inferior jerarquía. El técnico argentino confirmó que rotará el equipo y dará minutos a futbolistas que no tuvieron participación en el primer compromiso, con especial atención en los debuts de José Manuel López, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno. La gran incógnita pasa por Lionel Messi, quien tras su doblete con Inter Miami se reincorporó a la concentración y podría tener minutos en el estadio que es su casa.

Europa también será escenario de encuentros cruciales para la clasificación al Mundial 2026. España recibirá a Bulgaria en el Estadio José Zorrilla de Valladolid buscando mantener su puntaje perfecto en el Grupo E. La Roja, campeona de la Eurocopa 2024, arrastra una extensa lista de lesionados que incluye a Lamine Yamal, Rodri Hernández, Dani Carvajal y Dani Olmo, con la baja de última hora de Ferran Torres por sobrecarga muscular. Sin embargo, el equipo de Luis de la Fuente cuenta con la racha goleadora de Mikel Oyarzabal para sostener su liderato ante una Bulgaria que no conoce la victoria en sus últimos siete partidos.

Italia enfrentará a Israel en Udine en un duelo trascendental del Grupo I que puede definir aspiraciones mundialistas. La Azzurra, que viene de vencer 3-1 a Estonia con goles de Moise Kean, Mateo Retegui y Francesco Pío Esposito, necesita los tres puntos para consolidar su posición y acercarse a la clasificación directa. El argentino nacionalizado italiano Retegui será una de las figuras a seguir en un partido que se presenta vital para las pretensiones de Gennaro Gattuso. Por su parte, Inglaterra, con puntaje perfecto bajo la conducción de Thomas Tuchel, visitará a Letonia en busca de su sexta victoria consecutiva en el Grupo K, con Harry Kane liderando el ataque de los Tres Leones.

La jornada también incluirá encuentros de las Eliminatorias CONCACAF, donde Jamaica, Panamá y El Salvador buscarán sumar puntos valiosos en su camino hacia el Mundial, además de varios amistosos internacionales que servirán de preparación para distintas selecciones. Una fecha completa para los aficionados al fútbol internacional.

Horarios de partidos del 13 de Octubre

Amistoso Internacional

07:30 - Japón vs Brasil

Eliminatorias UEFA

13:00 - Estonia vs Moldavia

- Estonia vs Moldavia 15:45 - Letonia vs Inglaterra

- Letonia vs Inglaterra 15:45 - Andorra vs Serbia

- Andorra vs Serbia 15:45 - Irlanda vs Armenia

- Irlanda vs Armenia 15:45 - Turquía vs Georgia

- Turquía vs Georgia 15:45 - Portugal vs Hungría

- Portugal vs Hungría 15:45 - España vs Bulgaria

- España vs Bulgaria 15:45 - Italia vs Israel

Eliminatorias CONCACAF