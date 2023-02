Otra mala para PSG: aseguran que varios jugadores se contagiaron un virus

Se perderían el duelo ante el Mónaco de este sábado y estarían en duda para el duelo clave frente al Bayern Munich por Champions League de la sema próxima.

Varios jugadores del PSG se habrían contagiado de un virus y no estarán presentes para enfrentar al Mónaco este sábado.

El París Saint Germain no para de sumar problemas: varios jugadores se contagiaron un virus en la concentración y no estarían disponibles para enfrentar al Mónaco este sábado. Como si fuera poco, el equipo de la capital francesa no contará con Lionel Messi y Kylian Mbappé por distintos problemas musculares.

El PSG no gana para sustos en las últimos días. Tras conocerse que Messi padece una molestia física y ni siquiera estará en el banco de suplentes para llegar en condiciones al crucial encuentro ante el Bayern Munich por UEFA Champions League, el medio RMC Sport de Francia informó que varios jugadores padecen síntomas de un virus se metió en el vestuario: algunos se levantaron con dolor de estómago, vómitos y fatiga muscular.

Aunque no confirmaron los nombres de los futbolistas aquejados por el virus, todo indica que el entrenador Cristophe Galtier no podrá contar con ellos para el duelo frente a los monegascos y deberá hacer varias sustituciones en el equipo que había pensado inicialmente. Además de la ausencia del crack rosarino, vale recordar que Mbappé estará tres semanas afuera de las canchas por una lesión en su muslo izquierdo.

Cristophe Galtier reveló si Lionel Messi jugará ante Bayern Munich

En la conferencia de prensa previa al encuentro del sábado frente al Mónaco por la Ligue 1, el entrenador de 56 años respondió el principal tema que capta la atención en Francia: el estado de salud de Messi y si estará disponible para enfrentar al equipo bávaro.

“Leo ha sentido fatiga muscular, volverá a entrenar el lunes. No tiene dudas para el Bayern. Así que pueden dejar esa duda de lado. Hay muchos partidos en este momento, son cosas que pasan en una temporada. Por eso tenemos un plantel grande a disposición", reveló Galtier.

Además, el exentrenador del Lille manifestó que el crack rosarino tendrá descanso ante el equipo monegasco y destacó qué significa su falta para el equipo: "Sabemos la importancia de Leo en nuestro juego. Con su ausencia, tendremos que jugar de una manera diferente para tener una estructura de equipo más sólida, más compacta. Obviamente, ir a Mónaco sin Leo siempre es molesto”.

“Las lesiones ocurren cuando hay una serie de partidos, con una Copa del Mundo a mitad de temporada que cansa a las organizaciones. Depende de mí encontrar frescura, tener un equipo de alto rendimiento y al mismo tiempo inyectar frescura”, expresó.

Para finalizar, el DT sintetizó cómo tomaron la derrota ante el Marsella: "Los jugadores estaban muy afectados en el vestuario después del partido y ayer. Hay que evitar los discursos largos pero también mostrar lo que no funcionó, tener cierta lucidez. Cuando hay tanta decepción, es inútil enfadarse. Hay que mantener la cabeza fría”.