Messi se cansó y reveló qué pasó con la hinchada de PSG: “Para ellos”

Lionel Messi se hartó y reveló qué pasó con la hinchada de PSG, que siempre lo resistió. La influencia del triunfo de la Selección Argentina contra Francia en la final del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi recordó la mala relación con la hinchada de PSG y reconoció que tal vez haya influido la victoria de la Selección Argentina frente a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. El delantero rosarino de 36 años se marchó de París porque era muy resistido por los ultras y en breve debutará en Inter Miami de Estados Unidos después de las vacaciones con su familia.

Durante la extensa entrevista con la cadena de noticias Bein Sports, "La Pulga" repasó el motivo principal que lo llevó a abandonar el fútbol europeo luego de casi dos décadas para irse a la MLS (Major League Soccer). Sin ánimo de continuar con las diferencias con los barras, simplemente explicó qué fue lo que pasó con ellos durante sus dos temporadas en la capital francesa.

Messi recordó la mala relación con los ultras de PSG: "Para mí no cambió nada"

Consultado acerca del rechazo de una parte de los hinchas del club, que le gritaron "hijo de puta" entre otras cosas, "Leo" se sinceró. Incluso, manifestó que para él no tuvo nada que ver el hecho de que "La Albiceleste" derrotara por penales a Francia por penales en la definición de la última Copa del Mundo: “Para mí fue igual. Más allá de que era el país que nos enfrentamos en la final y terminamos ganando el Mundial en su contra, yo seguí de la misma manera, seguí haciendo lo mismo que antes de ser campeón del mundo". "No sé si para ellos fue igual o diferente, para mí no cambió nada...", completó el ex-Barcelona.

Por qué los ultras de PSG no querían a Messi

Luego del segundo fracaso consecutivo del París en los octavos de final de la Champions League con Lionel en el equipo, algo se quebró entre ambas partes. Ello, sumado a la victoria de Argentina en Doha, hizo que muchos comenzaran a cantar en contra del crack. Su amigo y compañero Neymar tampoco se salvó. En desacuerdo con el proyecto deportivo general que lleva adelante el dueño y jeque multimillonario qatarí Nasser Al-Khelaifi, casi nadie se salvó de los insultos a excepción del ídolo francés, Kylian Mbappé.

Messi y los ultras de PSG, una relación que siempre fue tensa.

Las estadísticas de Messi en PSG