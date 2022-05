Messi fulminó a Lewandowski tras la polémica por el Balón de Oro: "No me interesa"

Lionel Messi liquidó a Robert Lewandowski tras la polémica entre ambos por las diferencias acerca de la entrega del premio Balón de Oro en 2021. "Que diga lo que quiera", disparó el argentino.

La polémica entre Lionel Messi y Robert Lewandowski por el Balón de Oro de fútbol parece no tener fin. Entrevistado por TyC Sports en la previa a "La Finalísima" contra Italia, el capitán de la Selección Argentina recordó las diferencias que surgieron entre ambos y disparó contra el centrodelantero de Bayern Munich de Alemania.

Durante la gala de 2021, en la que recibió el trofeo, el rosarino había dicho que el polaco merecía recibir la distinción por lo que había hecho en 2020, año en el que la tradicional ceremonia no se pudo llevar a cabo por la pandemia de coronavirus.

Horas más tarde, el ex Borussia Dortmund le dijo al medio Kanale Sportowym de su país natal: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no sólo palabras vacías. Que sea sincero... Por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. Me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala".

Consultado por Gastón Recondo sobre aquella situación, "Leo" expresó que "cada uno dice lo que quiere, obviamente que él puede expresarse y decir lo que quiera". "Sinceramente no comparto lo que dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí, que diga lo que quiera y no me interesa", profundizó "La Pulga" sobre quien será su rival en la fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022.

Además, Messi sostuvo que fue sincero aquel pedido para que Lewandowski recibiera el Balón de Oro de 2020, que quedó inconcluso: "Las palabras que yo dije fueron de corazón realmente. Que se lo merecía porque creía que el año anterior, él había sido el mejor". "Simplemente dije eso. Después, lo que dijo es cosa de él, que lo tome como quiera...", completó al respecto.

Messi y Lewandowski se han enfrentado varias veces por la Champions League.

Messi y el Balón de Oro para Karim Benzema

Acerca del trofeo que destaca al mejor futbolista a nivel mundial, el atacante de PSG de Francia señaló sobre el goleador del Real Madrid campeón de la Champions League que "este año no hay dudas" y amplió: "Tuvo un gran año, jugó muy bien".

"Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos", concluyó el astro argentino.