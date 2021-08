Lionel Messi publicó sus primeras fotos luego de firmar con el PSG: "Arranco una nueva etapa en mi vida"

"La Pulga" es nuevo jugador del Paris Saint Germain y lo "hizo oficial" con una publicación en sus redes sociales acompañado de un interesante mensaje.

Si algo faltaba para que la llegada del astro argentino al PSG sea del todo oficial, era la publicación del propio Lionel Messi con fotos dentro del campo de juego y vistiendo la camiseta de su nuevo club. Hace instantes el mejor del mundo subió algunas imágenes acompañadas de un mensaje sobre la motivación que le genera su arribo al club parisino.

Hace algunas horas, quien fue protagonista en las redes sociales fue su esposa, Antonela Roccuzzo quien también realizó una publicación sobre la llegada de la familia a Francia y la nueva etapa que afrontarán junto a sus tres hijos. "Se cierra una etapa maravillosa pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades", escribió en su cuenta de Instagram.

El goleador histórico de la Selección detalló ayer como fue la charla que mantuvo con su esposa antes del nuevo destino: "Fue un poco de todo, el golpe fue duro para toda la familia. Antonela me acompaña a donde sea. Ella estaba mal, pero me bancó y me apoyó para lo que fuese", afirmó el argentino.

Las primeras declaraciones como Lionel Messi en el PSG

Llegó la palabra más buscada de las últimas semanas en todo el mundo. En su presentación, vestido de traje y con una sonrisa, Messi manifestó sus primeras palabras como nuevo jugador de PSG: "Buen día, antes que nada, quiero agradecerle al presidente y decirle que estoy muy feliz. Todos saben de mi salida de Barcelona hace unos días, fue muy duro porque son muchos años y es difícil dejar después de tanto tiempo".

"La felicidad es enorme, estoy con muchísimas ganas y estoy ilusionado de poder entrenar. Estoy entusiasmado desde el primer día que llegué, quiero entrenar y encontrarme con mis compañeros, el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa", agregó el crack.

El debut con la "30" del Paris

Pasó uno de los momento más esperados y ahora resta el debut oficial. Para sorpresa de muchos aún no tiene fecha confirmada. El 10 de la Selección todavía no está seguro de cuando será su primer partido vistiendo sus nuevos colores: "La verdad que no lo sé, vengo de unas vacaciones, más de un mes parado, ayer recién vi al técnico y todo el cuerpo técnico", aseguró el futbolista. Al tiempo que señaló que seguramente tendrá que "hacer una pretemporada solo".