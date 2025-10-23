Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi con Inter Miami: qué edad tendrá cuando termine su vínculo

Lionel Messi seguirá con el Inter Miami.

Lionel Messi renovó su contrato con Inter Miami y llenó de ilusión a los fanáticos de todo el mundo, que sueñan con seguir viendo por mucho tiempo más al astro argentino. A pocos meses de que se juegue el mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, "Leo" no confirmó su presencia en la cita máxima, pero comienza a dar indicios que permiten ser optimista con que estñe presente en ese torneo.

Contra Venezuela por Eliminatorias confirmó que fue su último partido en ese proceso y de manera oficial en el Monumental. En cuanto al mundial prefirió ser cauto y dijo querer ir paso a paso, pero ha administrado esta última etapa de su carrera para que la Selección sea una prioridad. Y con 38 años se encuentra más vigente que nunca en "Las Garzas", donde comparte equipo con figuras como Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Por cuánto renovó contrato Lionel Messi

El acuerdo de Lionel Messi con el Inter Miami es un contrato hasta 2028, por tres años más.

Qué edad tendrá Messi cuando termine su contrato

Messi tendrá 41 años cuando finalice su contrato en Inter Miami.

La palabra de Lionel Messi tras renovar con el Inter Miami

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, afirmó Messi.

Lionel Messi en la firma del contrato con el nuevo estadio en construcción de fondo.

La presentación se hizo junto a la promoción del nuevo estadio, que se estrenará en 2026 y se llamará Miami Freedom Park. Messi llegó al Inter Miami el 15 de julio de 2023 como jugador franquicia, con un contrato inicial de dos años y medio. Su llegada fue un antes y un después para la liga norteamericana, que vio cómo la presencia del rosarino disparó los récords de audiencia, venta de camisetas y asistencia en los estadios.

Al respecto, Jorge Mas, presidente de la franquicia, esbozó: “La firma de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, el Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”. Un gran momento para el equipo rosa, que tendrá que renovar su plantel el próximo año frente al retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba.