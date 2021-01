Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron el año nuevo en familia. La pareja disfrutó de la llegada del nuevo año en Barcelona, y desde allí compartieron una seguidilla de fotos en las que se los vio posando junto a sus tres pequeños hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

"Les deseamos un feliz 2021 lleno de salud y mucho amor", expresó Antonela a través de su cuenta de Instagram, en una publicación en la que además mostró tres fotos de ellos luciendo sus looks para recibir el año.

Felices y sonrientes, Messi y Antonela posaron en la primera foto que subió la joven rosarina, en la que se los vio lucir sus looks, para el cual lejos de la tradición, optaron por un estilo en el que preponderó el color negro. Sin embargo, la foto que más llamó la atención fue la última que publicó Roccuzzo, en la que se mostró muy fogosa junto a Lionel.

El futbolista y la joven rosarina se dieron un beso muy apasionado para la cámara y sorprendieron a más de uno, compartiendo sin pudor su amor.

Cómo se enteró Messi de la muerte de Maradona

En una extensa charla con el periodista Jordi Évole, Lionel Messi comentó en detalle la forma en la que se enteró de la muerte de Diego Maradona, un hombre que trascendió más allá de lo futbolístico: "Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Era una locura. No lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien, pero no podía creer que hubiera muerto. Fue algo terrible y en ese momento una locura".

Impactado por la enorme convocatoria en el velorio de Diego en Casa Rosada, Messi indicó: "No me planteo un funeral como el de Maradona ni quiero pensarlo, pero era normal por lo que fue Diego y por lo que hizo por Argentina. Era normal esa locura que fue para despedirlo, porque lo merecía todo".

Incluso, la Pulga reveló de dónde sacó la indumentaria de Newell's con la que le hizo el homenaje a Maradona: "La camiseta que saqué en el homenaje a Maradona me la regaló la gente de Newell’s. Tenía el convencimiento de que iba a marcar y eso que llevaba partidos sin hacer goles. Fue raro porque apareció de una jugada de la nada, cuando menos lo busqué".