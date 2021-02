El Cabezón no tuvo filtros.

El ex jugador, entrenador y actual panelista de fútbol Oscar Ruggeri analizó minuciosamente el presente de Lionel Messi en Barcelona. Luego de la derrota por 4 a 1sufrida ante Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el "Cabezón" no tuvo filtros y exclamó que la "Pulga" debe marcharse del equipo español cuanto antes.

Consultado por Sebastián Vignolo sobre cuál debe ser la decisión de Messi en el próximo mercado de pases, Ruggeri respondió: "Sí, se tiene que ir. Para mí Paredes le dijo '¿qué estás esperando?'. Le han hecho cosas... Lo del 9, más allá de que es el amigo de Messi, es el goleador. No hay goleadores así, hay poquitos a la altura de Suárez hoy. ¿Cuántos hay? Benzema, Suárez, Lautaro. Son contados".

"Esos pibes no van a ir a Barcelona, como está Barcelona hoy. De verdad te digo, para mí se tiene que ir. Messi hoy está con que juega Argentina y quiere disparar. ¿Te acordás que decíamos que no quiere venir a jugar a la selección? Hoy juega Argentina y sale disparado, son los últimos años", agregó Ruggeri, dando por sentado que "Lío" no está cómodo en el club que lo vio crecer como profesional y que hoy lo tiene como máximo referente y capitán del plantel.

Los motivos del descontento de Messi en Barcelona, según Ruggeri

Explicando las razones que llevaron a Lionel Messi y a Barcelona a tener un presente apático, Ruggeri manifestó que la comisión directiva del "Blaugrana" ha hecho todo lo posible para incomodar a su estrella: "Le hicieron cosas para enojarlo, lo del contrato, lo del nueve. Lo vuelvo a repetir, más allá de que son como hermanos, es el goleador".

Con un plantel que no luce competitivo y una defensa que no brinda seguridades, el zaguero campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 agregó: "Hace no sé cuántos meses, ¿qué te dije del presente de la defensa del Barcelona? Sonó fuerte, pero mirá: Piqué está lento, no gana de arriba, ya era para que se vaya. Yo te voy a decir algo, cuando juegan los equipos serios que te atacan, la pasás mal. Vi el resumen, vi los goles (ante PSG). La pasás mal, quedás descolocado".