Lionel Messi habló tras recibir el premio Princesa de Asturias en España: "Muy feliz"

Lionel Messi recibió el prestigioso premio Princesa de Asturias de los Deportes en España y le brindó una entrevista a EFE, una agencia de noticias local. Por un lado, manifestó que su padre Jorge Messi, fallecido recientemente, estaba "muy ilusionado" por verlo allí con esa distinción tan especial. En el Hotel de la Reconquista de Oviedo, el astro rosarino de 39 años habló de los valores de compromiso, respeto y solidaridad que forman parte del legado que le dejó su papá, quien además fue su representante.

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"Cuando uno está ahí no es sólo jugar al fútbol, sino que el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que tiene uno antes de ir a entrenar o ir a jugar", reflexionó "Leo" sobre su formación. Sobre la búsqueda de la excelencia, remarcó que "se entrena como se juega no son sólo palabras" y admitió que no le gusta perder "ni los partiditos cortos de los entrenamientos".

Consultado por su labor solidaria, que incluye al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona y donaciones por la dana y por los incendios en la sierra oeste de Madrid, el histórico capitán de la Selección Argentina dijo que él y su familia siempre intentan ayudar en lo que pueden. El jurado distinguió a Messi por su "deslumbrante talento", su "excepcional trayectoria deportiva" y su labor solidaria para promover la educación y la salud de los niños más desfavorecidos.

Messi habló en España, en el premio Princesa de Asturias (foto: premio Pincesa de Asturias).

El ex Barcelona y PSG aseguró que muchas veces ayudó "sin que se entere nadie" y que "uno lo hace de corazón porque lo siente". También aseveró que Jorge estaba "muy feliz" por un premio que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha", y "seguramente lo estará disfrutando también". Por el "significado" del reconocimiento, el padre insistía en viajar hasta Oviedo, aunque sabían que podía ser "difícil" por los partidos de Inter Miami.

Según Messi, esos valores son los mismos que hoy intenta transmitirles a sus tres hijos junto a su esposa, Antonela. El campeón del Mundo con Argentina en 2022 se dijo "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido", y aseguró que conoce el "significado" del premio después de vivir más de veinte años en España. A las puertas del hotel lo esperaban cientos de aficionados, muchos de ellos argentinos.

¿Qué significa el premio Princesa de Asturias en España?

Se trata de uno de los reconocimientos internacionales más prestigiosos del mundo, destinado a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas o instituciones a nivel global.

Otorgados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo, estos premios simbolizan la excelencia en el desarrollo de valores científicos, culturales y humanísticos universales. Además, tienen un fuerte carácter institucional, ya que consolidan los vínculos entre el Principado de Asturias y el heredero o heredera al trono de la Corona de España (quien ostenta el título de Príncipe o Princesa de Asturias).