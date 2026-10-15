Difundieron archivos inéditos acerca de los inicios de Lionel Messi en Barcelona, cuando el rosarino tenía apenas 13 años allá por septiembre del 2000. El crack rosarino que ganó todo con la Selección Argentina se transformó luego en el máximo ídolo de la historia del "Blaugrana", aunque tranquilamente su etapa en Catalunya pudo haber terminado de otra manera. El periodista Florent Torchut, de la revista France Football, difundió tres informes que hicieron los formadores de La Masia en ese momento luego de las primeras pruebas del delantero en el club español.

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Dos de los entonces entrenadores del "Barsa" dieron el visto bueno para fichar al argentino de inmediato, aunque uno de ellos opinó que no había que hacerlo por su baja estatura (1.42 metro) a esa edad. Las visiones de cada uno de ellos son realmente imperdibles en la actualidad, más de un cuarto de siglo después, para el mundo del fútbol profesional.

Qué dicen los archivos inéditos que revelaron sobre los inicios de Messi en Barcelona

Apenas llegó a la Ciudad Condal en septiembre del 2000, junto con su padre Jorge Messi, el zurdo de 13 años ya deslumbró en las pruebas por su gran talento. El primer formador fue terminante con su visión por escrito, ya que redactó que “por su edad, es un jugador técnicamente muy completo”.

Incluso, resaltó su visión de juego, su agilidad, su inteligencia, su capacidad de regate y su potencia en el disparo. De hecho, cerró con que Lionel era “muy bueno en el área", aunque "su único punto débil" era "su estatura y falta de físico". "Gran jugador”, acabó.

Los informes desconocidos que revelaron acerca de los inicios de Messi en Barcelona.

El segundo "scouting" de Barcelona fue el que más sorprendió acerca de Messi, ya que directamente escribió que no había que ficharlo por su fragilidad física. Muy convencido, opinó que el argentino tenía una "calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142 cm.) es muy grande y le impide competir. Aunque crezca, con 150 cm. será muy complicado jugar en cadete preferente". Increíblemente, sentenció: "CREO QUE NO SE DEBE FICHAR. Seguir su evolución y volver a probarlo dentro de un par de años”.

Los informes desconocidos que revelaron acerca de los inicios de Messi en Barcelona.

Por último, el tercer formador español redactó a mano en un papel que “salvando las distancias, es un (Diego) Maradona (pequeño de edad)". Y completó: "Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”.

Los informes desconocidos que revelaron acerca de los inicios de Messi en Barcelona.

Una leyenda: los números de Messi en Barcelona