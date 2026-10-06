A qué edad se fue Lionel Messi a España para jugar en Barcelona: cómo se dio su pase

La historia de Lionel Messi y Barcelona comenzó con un viaje que, en aquel momento, parecía ser solamente una oportunidad para demostrar su talento lejos de Rosario. Sin embargo, aquella prueba en España terminó siendo el punto de partida de una relación que marcaría La Masía, las divisiones inferiores del club.

{{{htmlAmp}}}

El argentino había comenzado su formación en Newell's Old Boys y debía demostrar que el talento que había mostrado en Rosario también podía convencer a los entrenadores de uno de los clubes más importantes de una época en el fútbol mundial, donde el club catalán apostó por esta joven promesa.

Qué edad tenía Messi cuando se probó en Barcelona y cómo se concretó el pase

Messi tenía 13 años cuando viajó por primera vez a España para probarse en el Barcelona. El 17 de septiembre de 2000, acompañado por su padre, Jorge, llegó a Cataluña para entrenarse en La Masía, las divisiones inferiores del club. El argentino había comenzado su formación en Newell's y debía demostrar que el talento que había mostrado en Rosario también podía convencer a los entrenadores de uno de los clubes más importantes de Europa.

La prueba fue un éxito. Messi sorprendió por su habilidad y su manera de jugar pese a su corta edad y su físico pequeño. Carles Rexach, entonces secretario técnico del Barcelona, quedó especialmente impresionado. El principal problema para concretar su llegada era el tratamiento de crecimiento que necesitaba y que Newell's ya había informado que no podía afrontar. En medio de las discusiones, Rexach fue contundente: “Messi viajó para una prueba de 15 días y le sobraron se reunió con Minguella y Gaggioli y decidió comprometerse con el fichaje de Messi. Como no había un contrato formal preparado en ese momento, apareció una solución insólita: una servilleta y una lapicera.14”.

Después de aquella primera visita, Messi regresó a Rosario mientras continuaban las negociaciones. Horacio Gaggioli, representante que participó de las gestiones junto con Josep Maria Minguella, fue una de las personas fundamentales para que el Barcelona terminara de apostar por el joven argentino. Durante varios meses hubo conversaciones hasta que finalmente se tomó una decisión definitiva.

Leo Messi en sus tiempos en la masía.

La historia de la servilleta

El 14 de diciembre de 2000 se produjo el momento que cambiaría la historia. Rexach se reunió con Minguella y Gaggioli y decidió comprometerse con el fichaje de Messi. Como no había un contrato formal preparado en ese momento, apareció una solución insólita: una servilleta y una lapicera. Allí, el secretario técnico del Barcelona dejó por escrito su compromiso de contratar al futbolista.

El documento comenzaba: “En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio Carlos Rexach Secretario Técnico del F.C.B.”. Luego dejaba asentado el compromiso de fichar a Messi bajo su responsabilidad, pese a algunas opiniones en contra y siempre que se respetaran las cantidades acordadas. El papel fue firmado por Rexach, Minguella y Gaggioli.

Gaggioli con la legendaria servilleta en un cuadro.

Años después, Gaggioli continuó conservando aquella servilleta, que quedó como una pieza histórica. El representante explicó su importancia con una frase contundente: “Creo que debería estar allí, en un lugar preferencial junto a los Balones de Oro de Messi”. Para Gaggioli, aquel pequeño papel representaba mucho más que un acuerdo improvisado: era el documento que había dado inicio a una nueva etapa en la historia del Barcelona.

La servilleta quedó así como el símbolo de una apuesta que pudo haber terminado de cualquier manera, pero que finalmente cambió el rumbo del fútbol. Aquel chico de 13 años que viajó desde Rosario para realizar una prueba terminó convirtiéndose en una de las máximas figuras de la historia del Barcelona y en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.