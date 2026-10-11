La emotiva despedida a Lionel Messi de Luis Martín, PF de la Selección Argentina: "Te voy a extrañar"

Luis Martín, preparador físico de la Selección Argentina, le dejó un mensaje especial a Lionel Messi luego de su despedida de la "Albiceleste". El compañero de Lionel Scaloni en el combinado nacional se expresó en las redes sociales de una manera por demás emotivo hablando del astro rosarino. Para su posteo de este sábado 10 de octubre optó por una imagen del diez que acompañaron algunas palabras sentidas con las que hizo referencia a la fecha (10/10), su legado, momentos compartidos y lo que será el seleccionado sin su máximo referente de los últimos tiempos.

{{{htmlAmp}}}

De hecho, eligió 20 imágenes de ocasiones puntuales que vivieron mientras el mejor del planeta vistió los colores de nuestro país, desde la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y las dos veces que gritaron campeón en la Copa América tanto en Brasil 2021 como en Estados Unidos 2024. Sin dudas, desde el arribo de Scaloni en 2018 como DT, algo cambió en la Selección y muchos de lo que son parte de su ciclo dejaron diferentes mensajes al 10, que es y fue la principal figura. Mientras tanto, el dorsal espera a su heredero de cara a todo lo que viene y todo indica que el cuerpo técnico seguirá aunque no hubo confirmación oficial y Martín tampoco dio indicios.

El mensaje de Luis Martín a Lionel Messi para despedirlo de la Selección Argentina

10/10 no es casualidad, espere este día para agradecerte cada momento, cada instante, cada sonrisa. En cada uno de tus abrazos encontré amor, en cada salida al campo era mi lugar seguro, en tus charlas siempre había empatía y sabiduría.

El vacío será enorme, mirar hacia mi derecha en la entrada en calor y no verte a mi lado será una situación con la que tendré que lidiar. Tuve el privilegio de poder decirte todo lo que te quiero y lo que te queremos todos los argentinos en persona.

Tantos años, concentraciones, partidos, entrenamientos compartidos fueron un regalo a mi vida, que jamás hubiera imaginado. Solo espero haberte devuelto algo de todo lo que vos me brindaste y desearte toda la felicidad que te mereces, esa misma felicidad que les diste a millones de personas con tu magia y con tu humildad.

Te voy a extrañar @leomessi

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina sin Messi

El seleccionado argentino tendrá la oportunidad de volver a salir al verde césped en la ventana FIFA del mes de noviembre del 2026. Del 9 al 17 de dicho mes, habrá lugar para al menos dos amistosos, aunque será la primera vez que definitivamente no esté Messi y la lista será más corta.

Lo que aún se desconoce es a quiénes podría enfrentar y dónde se llevarían a cabo los partidos, aunque Asia y específicamente Arabia Saudita aparecen hoy como los destinos más probables. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de Claudio "Chiqui" Tapia todavía no confirmó detalles al respecto, pero se espera que todo se sepa en las próximas semanas.

Lionel Scaloni junto a Luis Martin

Los números de Messi en la Selección Argentina