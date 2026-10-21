No la sigue en Instagram: el distanciamiento de Messi con una de las cantantes argentinas más famosas

Durante una transmisión en vivo de Nadie Dice Nada, el programa de streaming de Luzu TV, el equipo participó de El Perseguido, un juego que consiste en elegir a una figura famosa y descubrir a qué celebridades no sigue en sus redes sociales. En ese contexto, Lionel Messi fue el protagonista de la dinámica y los conductores descubrieron que no sigue a una reconocida artista argentina.

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Al revelar los resultados, el conductor aseguró que se trataba de la cantante de folclore, Soledad Pastorutti. Además, repasaron otras figuras del mundo de la música a las que el jugador estrella sí sigue en Instagram, entre ellas Tini Stoessel, Nicki Nicole y Rosalía. También observaron que no sigue a Luciano Pereyra, aunque sí sigue a Paulo Londra, Wos, Duki, Alejandro Sanz y Louta, entre otros artistas.

El dato sorprendió a los conductores, ya que La Sole tuvo un papel destacado en la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Además, el futbolista eligió la canción Brindis, uno de los temas más emblemáticos de la cantante, para anunciar su retiro del seleccionado nacional.

La emotiva despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental

Lionel Messi tuvo su despedida ante el público argentino el martes 6 de octubre, durante el amistoso entre la Selección argentina y Benín en el estadio Monumental. El encuentro marcó el cierre de una etapa de más de dos décadas del capitán con la camiseta albiceleste, después de que anunciara su decisión de retirarse del seleccionado.

La Asociación del Fútbol Argentino organizó un homenaje especial para reconocer su trayectoria, con la presencia de hinchas que llenaron el estadio y de compañeros que compartieron con él distintas etapas de su carrera. Asimismo, Messi expresó la tristeza que le provocaba cerrar su ciclo con la Selección y agradeció el cariño de los hinchas.