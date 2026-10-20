"Se merecía": la fuerte crítica de Dani Alves a Argentina por el trato hacia Lionel Messi en la Selección

Durante la sorpresiva visita que realizó a Formosa y Salta en los últimos días, Dani Alves cuestionó el trato que recibió Lionel Messi por su rendimiento en la Selección Argentina antes de lograr su primer título. "Acá no trataron a Messi como se merecía", expresó el ex lateral derecho brasileño, compañero suyo en el Barcelona de España durante ocho años, quien además destacó el reconocimiento que consiguió el capitán albiceleste después de varios años de críticas en una entrevista con Cadena 3.

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Alves conoce de cerca la dimensión futbolística del astro argentino: ambos integraron uno de los equipos más exitosos de la historia del conjunto catalán y conquistaron numerosos títulos, entre ellos dos Champions League y tres Mundiales de Clubes además de varias ediciones de La Liga y la Copa del Rey. Desde esa experiencia compartida, el ex defensor de 42 años se refirió a la diferencia entre el prestigio internacional de la 'Pulga' y el trato que recibió en su propio país antes de consagrarse por primera vez en la Copa América 2021, casi 15 años después de su debut con la 'Albiceleste'.

Por qué Dani Alves está en Argentina: los motivos de su visita

Las declaraciones se produjeron durante una gira que Alves está realizando por el norte argentino en su rol de pastor evangélico. En estos últimos días participó de distintas actividades religiosas, deportivas y sociales, entre ellas una visita al club San Martín de Formosa en la previa de un partido clave para el ascenso a la Primera Nacional y otra al barrio Villa Soledad en Salta. Además, estuvo en la sede de LAPEN (Liga Argentina Pro Evangelización del Niño).

Una de las imágenes que Dani Alves compartió en su Instagram durante su visita a Salta.

Durante sus encuentros religiosos, el exfutbolista también habló sobre su experiencia personal tras permanecer detenido en España durante 14 meses, entre enero de 2023 y marzo de 2024. En febrero de 2024 había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por una agresión sexual, pero en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia y lo absolvió. Tanto la Fiscalía como la denunciante anunciaron recursos contra esa decisión.

Al referirse a esa etapa de su vida, Alves vinculó su experiencia con una reflexión sobre la libertad y la fe. "A veces nosotros pensamos que estamos libres, pero en realidad estamos más presos que libres, porque la gran prisión del ser humano, la gran prisión del mundo es el pecado", sostuvo. Y concluyó: "La cárcel es solo un lugar físico, la verdadera libertad proviene de liberarse de nuestros pecados".

La dupla Dani Alves - Messi

La etapa que compartieron Lionel Messi y Dani Alves en el Barcelona fue una de las más exitosas en la historia del club catalán. El brasileño llegó procedente del Sevilla en 2008 y rápidamente se convirtió en un socio fundamental del argentino por el sector derecho del ataque. Su capacidad para proyectarse por la banda, asociarse en espacios reducidos y generar superioridad ofensiva complementó el juego de Messi, con quien construyó una conexión futbolística que marcó una época en el equipo blaugrana.

Durante su primera etapa juntos, entre 2008 y 2016, Messi y Alves conquistaron 23 títulos con el Barcelona, entre ellos tres Champions League, seis Ligas de España, cuatro Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de España. Bajo la conducción de Pep Guardiola y de los entrenadores que continuaron su ciclo, ambos fueron protagonistas de una época dorada para el club, con un equipo que se destacó por su juego ofensivo y su dominio en las competiciones nacionales e internacionales.

Una leyenda: los números de Messi en Barcelona