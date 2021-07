Sigue el escándalo: desde la Liga Profesional evalúan el pedido de suspensión de Boca

Desde la LPF no descartan observar la posible solicitud del Xeneize. Desde Conmebol niegan la ruptura de la burbuja.

El presidente de Argentinos Juniors y actual vicepresidente de la Liga Profesional de Fútbol, Cristian Malaspina, se refirió al escándalo ocurrido por Copa Libertadores que tuvo como protagonista a Boca Juniors y dejó la puerta abierta ante un posible pedido desde la institución para suspender los dos próximos duelos frente a Banfield y San Lorenzo ya que debe realizar un aislamiento de varios días por romper la burbuja sanitaria en Brasil.

Si bien el único comunicado que salió el Xeneize fue repudiando el accionar del VAR, la Conmebol y lo sucedido en Belo Horizonte, donde los jugadores y la seguridad del estadio se enfrentaron; no se descarta que en las próximas horas, la dirigencia que lidera Jorge Amor Ameal proponga algunos movimientos en el calendario por no contar con futbolistas con contratos profesionales para disputar los próximos partidos del torneo local.

Sobre este tema, Malaspina manifestó que "la Liga tiene un reglamento" y ejemplificó que con ciertos clubes como Sarmiento, River o Banfield, se vivieron situaciones similares en lo que va de la pandemia por coronavirus y "el espíritu siempre fue jugar porque tenemos un calendario muy apretado, sabíamos que el tema del Covid podía traer estas cosas". De todas formas, advirtió: "En este caso, fue una situación extraordinaria, un hecho de violencia hizo romper la burbuja y si Boca hace el pedido formal, se analizará. Como Liga y AFA, hay un reglamento por cumplir y el respeto a los clubes que atravesaron esto".

Más allá de lo que pueda ocurrir con Boca en el campeonato, el presidente de Argentinos Juniors se mostró preocupado por lo ocurrido con el VAR en el duelo vs. Atlético Mineiro: "Uno ve las cosas que están pasando y estamos preocupados. Nos estamos dando cuenta que si bien aporta tecnología, no deja de verse que en algún punto hay una decisión humana atrás que sigue usando su apreciación de lo que ve". Y más allá de destacar que se debe mejorar, sostuvo: "Lo que pasó ayer y la otra vez... Está claro que se cobró algo que no era y es el peor de los escenarios. Creo en la honestidad de todo el mundo, que hay errores y que se tiene que trabajar mucho para corregir. Lo peor que le puede pasar a este deporte es cobrar algo que no es".

Si bien se habló de supuestas ayudas por parte de la Conmebol a equipos del país vecino, Malaspina manifestó no creer "que haya un guiño a conjuntos brasileños" y hasta puso la mirada en que Argentina es un país fuerte y con peso, incluso que viene de ser campeón de América en Río de Janeiro. "Lo que le pasó ayer a Boca, quedar afuera de la Copa sin merecerlo, es un hecho muy grave. El VAR tiene que tener más automatización, que el ser humano decida menos y hasta diría achicar el campo de acción del VAR, que se tomen en cuenta jugadas precisas y el resto que las siga decidiendo el árbitro", propuso para cerrar.

Conmebol niega que la burbuja de Boca se haya roto

Mientras el escándalo se mantiene, Conmebol envió una carta a Claudio "Chiqui" Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) buscando remarcar que en ningún momento del gran escándalo ocurrido en Belo Horizonte, se rompió la burbuja de la delegación Xeneize. Por el momento, el Ministerio de Salud de la Nación y los organismos que regulan el deporte en nuestro país se mantienen con la decisión tomada y los futbolistas junto al cuerpo técnico deberán aislarse por una semana para evitar, en el caso de estar contagiados, hacer circular el virus.

Sobre esto, manifestaron: "Tenemos el gusto de dirigirnos a ustedes con el fin de confirmar que los incidentes ocurridos en la noche de ayer se produjeron en la zona de vestuarios de los equipos, área que cuenta con la presencia de personas con control de RT-PCR para COVID-19". Y añadieron hace unas horas, cuando el Xeneize seguía en tierras brasileñas: "Toda la delegación de Boca Juniors realizó su desplazamiento en el concepto de burbuja sanitaria para los trámites posteriores al partido y todas las declaraciones tomadas están siendo realizadas de forma individual, respetando el distanciamiento social".

