Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga: hora, TV en vivo y streaming online

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez buscará reencontrarse con la victoria cuando reciba a Rayo Vallecano este miércoles en el Riyadh Air Metropolitano, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de LaLiga 2025/26. Los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone atraviesan un inicio de temporada muy por debajo de las expectativas, ubicándose en el 12º puesto con apenas 6 puntos en cinco partidos, mientras que el conjunto rayista llega en mejor forma tras empatar con Celta de Vigo y mantenerse invicto en sus últimas tres presentaciones.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano?

El partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano por la séptima jornada de LaLiga se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025, a partir de las 16:30 horas (hora argentina) en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para Argentina y podrá verse también vía streaming a través de DGO+.

El conjunto colchonero llega a este partido atravesando una situación muy complicada en el campeonato español. Con apenas 6 puntos en cinco encuentros disputados, el Atlético se encuentra en la 12ª posición de la tabla, muy lejos de donde acostumbra a estar. Los dirigidos por Diego Simeone vienen de empatar 1-1 con Mallorca en su última presentación, donde Conor Gallagher puso en ventaja al equipo en el minuto 79 pero recibieron el empate de Vedat Muriqi cinco minutos más tarde.

La campaña del Atlético comenzó con una derrota ante Espanyol, siguió con empates consecutivos ante Elche y Alavés, tuvo una victoria necesaria por 2-0 ante Villarreal en casa, pero nuevamente tropezó con el empate ante Mallorca. El rendimiento está muy por debajo de las expectativas para un equipo que aspiraba a pelear por los primeros puestos de LaLiga y que actualmente se encuentra a 9 puntos del líder Real Madrid.

La situación se complica aún más si se considera el rendimiento en la Champions League, donde el Atlético sufrió una dolorosa derrota por 3-2 ante Liverpool en Anfield en su debut continental. Este conjunto de resultados ha generado preocupación en el entorno del club y la presión sobre Diego Simeone comienza a incrementarse, especialmente considerando que el equipo debe mostrar una mejora sustancial en su juego.

Por su parte, Rayo Vallecano llega a este compromiso en una situación diferente. Los franjirrojos se ubican en el 14º puesto con 5 puntos en cinco partidos, pero su rendimiento reciente muestra una tendencia positiva. En su último encuentro empataron 1-1 con Celta Vigo con gol de Jorge de Frutos, manteniendo así una racha de tres partidos sin derrotas que incluye empates con Barcelona y Celta, además de la derrota ante Osasuna.

Los dirigidos por Iñigo Pérez tuvieron un gran arranque de temporada al vencer 3-1 a Girona en la primera fecha, pero luego acumularon solo 2 puntos en cuatro partidos. Sin embargo, el equipo ha mostrado signos de mejora y logró clasificar a la fase de liga de la Europa Conference League tras terminar octavo la temporada anterior, lo que representa un gran logro para la institución.

En cuanto al historial entre ambos equipos, los números favorecen claramente al Atlético de Madrid. El Rayo Vallecano solo ha conseguido 9 victorias en sus últimos 49 enfrentamientos contra los colchoneros, y su última victoria ante el conjunto rojiblanco se remonta al año 2013. Más aún, los rayistas no han podido vencer al Atlético como visitantes desde 2001, cuando lo hicieron en la segunda ronda de la Copa del Rey.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente Moreno, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giovanni Simeone, Koke, Pablo Barrios, Conor Gallagher; Giacomo Raspadori, Julián Álvarez.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Andrei Florin Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Josep Chavarría Pérez; Jorge Santos, Unai López, Pedro Díaz, Álvaro García; Sergio Camello, Isi Camacho.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, tendrá una importante baja para este encuentro debido a que Alexander Sorloth se encuentra suspendido tras ser expulsado en el minuto 72 del partido ante Mallorca. Además, el Cholo no podrá contar con José María Giménez, Álex Baena y Thiago Almada, quienes continúan lesionados. La buena noticia es que Julián Álvarez se recuperó de su problema en la rodilla y estuvo disponible el pasado sábado.

Con la ausencia de Sorloth, se espera que Simeone pueda modificar su esquema táctico habitual. Giacomo Raspadori podría ocupar una posición en el ataque junto a Antoine Griezmann, mientras que Conor Gallagher podría ser utilizado en una posición más adelantada. El esquema 4-4-2 característico del Atlético podría mantenerse con Jan Oblak en el arco, una defensa conformada por Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y David Hancko, y un mediocampo con Giovanni Simeone, Koke, Pablo Barrios y Gallagher.

Por el lado del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez no podrá contar con Abdul Mumin debido a una lesión, mientras que Luiz Felipe es una duda importante para el encuentro. Sin embargo, recibe buenas noticias con el regreso de Nobel Mendy y Fran Pérez, quienes estuvieron en el banco de suplentes ante Celta Vigo. El técnico rayista no realizaría grandes modificaciones al equipo que viene de empatar con los celestes.

Se espera que Pérez mantenga la formación que ha venido utilizando en los últimos partidos, con Augusto Batalla como guardameta titular, una línea defensiva compuesta por Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss y Pep Chavarría. En el mediocampo se mantendrían Jorge de Frutos y Álvaro García por las bandas, mientras que en el centro actuarían Unai López y Pedro Díaz. En el ataque, Sergio Camello e Isi Palazón formarían la dupla ofensiva del conjunto franjirrojo.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: ficha técnica