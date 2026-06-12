La temida dupla ofensiva de Suecia afronta una dura prueba ante Túnez en su debut mundialista

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Suecia - Estadio FC Dallas, Frisco, Texas, EEUU - 9 de junio de 2026. Viktor Gyokeres y Victor Lindelof de Suecia durante el entrenamiento

​Suecia presume de una formidable dupla de ataque formada por Alexander Isak y Viktor Gyokeres, pero ambos tendrán una tarea ‌exigente en su primer partido ‌del Grupo F del Mundial el domingo, cuando se enfrenten a una Túnez que no concedió ningún gol en la fase de clasificación.

Gyokeres, de 28 años, llega a Estados Unidos tras conquistar el título de la Premier League inglesa con el Arsenal, y fue su gol tardío en la victoria 3-2 sobre Polonia en el repechaje ​el que selló el ⁠boleto de Suecia al Mundial, donde también se enfrentará a ‌Países Bajos y Japón.

Su compañero de ataque Isak puede ⁠haber sufrido con las lesiones desde ⁠su millonario traspaso del Newcastle United al Liverpool en septiembre pasado, pero en un buen día el jugador de 26 años posee una combinación ⁠de velocidad y técnica capaz de dejar atrás incluso a ​los mejores defensores.

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"Alex ha tenido una etapa ‌difícil en el Liverpool por las ‌lesiones, pero el jugador no cambia, su calidad no cambia: sigue ⁠siendo un jugador de primerísimo nivel", dijo el seleccionador de Suecia, Graham Potter, durante la preparación para el Mundial.

Isak necesitará hasta la última gota de esa calidad ante una selección tunecina que se ​mostró infranqueable ‌en defensa durante la fase de clasificación, en la que ganó nueve partidos y empató uno para llegar a su tercer Mundial consecutivo.

"(Ese rendimiento defensivo en la clasificación) demuestra que eres un gran equipo que, sobre todo, defiende bien ⁠como conjunto, aunque el Mundial será un nivel completamente superior", dijo el seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi, a FIFA.com antes del torneo.

"Los equipos a los que vamos a enfrentarnos nos plantearán exigencias mucho más difíciles, con un nivel de intensidad mucho más alto, y tendremos que dar la cara".

El enfoque algo cauteloso de Lamouchi encuentra reflejo en el de Potter, ‌quien asumió el cargo en Suecia en medio de una campaña de clasificación catastrófica que dejó al equipo último de su grupo con dos puntos, clasificándose solo gracias a la vía de salvación de un repechaje de la Liga de Naciones.

Desde entonces, Potter ha enderezado el rumbo ‌del maltrecho barco sueco, restaurando cierto orden defensivo y dando a Isak y Gyokeres libertad para atacar, apoyados por jugadores creativos por las bandas como ‌Lucas Bergvall, Anthony ⁠Elanga y Benjamin Nygren.

"Sabemos que no es fácil ganar partidos en el fútbol internacional, pero al mismo tiempo ​hay que creer que se puede ganar cualquier partido", dijo Potter a Reuters antes del torneo.

Con información de Reuters