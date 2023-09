La profe de inglés de Julián Álvarez, Sara Duque, reveló lo que más la sorprendió de Argentina: "Debo confesar"

La profesora de inglés de Julián Álvarez en Manchester City, Sara Duque, reveló lo que más la sorprendió de Argentina desde que vive en el país hace alrededor de un mes.

Sara Duque, la profesora de inglés de Julián Álvarez en Manchester City, se soltó y reveló todos los detalles vinculados con su estadía en la Argentina. La portuguesa de 29 años recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@saralduque) para comunicarles a sus casi 300.000 seguidores sus gustos y preferencias en la Ciudad de Buenos Aires, además de aquellas situaciones que más la sorprendieron desde que vive en la Capital Federal hace alrededor de un mes.

La docente publicó varias historias durante el lunes 18 de septiembre de 2023 como parte de la sección que realiza habitualmente: responderles las preguntas a los usuarios. Además de confirmar que solamente trabaja con futbolistas profesionales y que está soltera, destacó algunas virtudes de los hinchas albicelestes.

La profesora de inglés de Julián Álvarez está encantada con Argentina: "Tan bueno"

A pura sinceridad, la europea empezó a contestar las consultas de algunos de sus seguidores y llamó la atención de todos. Por ejemplo, uno de ellos quiso saber "el verdadero motivo" por el que se decidió a vivir en este país. Fue entonces cuando Sara Duque contó: "1. Estoy trabajando en un gran proyecto de fútbol que todavía no puedo revelar. Para llevar a cabo este proyecto, es esencial estar en Argentina".

La lusa continuó: "2. Este año empecé a trabajar con jugadores argentinos y sentí la necesidad de comprender mejor su cultura y su cultura futbolística". Por último, Sara explicó: "He vivido en nueve países, pero nunca he tenido la experiencia de vivir en otro continente". Al mismo tiempo, aclaró que "tener la oportunidad de vivir en Sudamérica y experimentar una cultura tan diferente será una experiencia increíble" para su crecimiento profesional y personal. De igual manera, Duque dejó en claro que su estadía en este país "es temporal" y añadió: "Mi objetivo es volver a Europa una vez que haya alcanzado mis metas en Argentina".

La profe de inglés de Julián Álvarez confesó todo lo que piensa sobre Argentina.

Luego fue el turno de saber "cuál es el mayor problema de Argentina" para ella. Frontal y de buen humor, la profesora de inglés de Julián Álvarez en Manchester City respondió que se trata de "la existencia de los adictivos alfajores!". "Están conspirando para hacerme perder la figura. Si me quieres, no me ofrezcas alfajores pleaseeeee (por favor)", les pidió a los usuarios anónimos de Instagram.

La profe de inglés de Julián Álvarez confesó todo lo que piensa sobre Argentina.

Además, la portuguesa fue consultada por el lunfardo albiceleste tan particular y reaccionó: "Me encanta el lunfardo argentino. En realidad ya tengo una larga lista de palabras, pero siempre estoy en busca de aprender más". Incluso, preguntó: "¿Cuáles palabras del lunfardo argentino son imprescindibles? Hasta ahora, mis favoritas son ´quilombo´ y ´boludo´".

La profe de inglés de Julián Álvarez confesó todo lo que piensa sobre Argentina.

La profe de inglés de Julián Álvarez confesó todo lo que piensa sobre Argentina.

Por último, Duque adjuntó la captura de pantalla del comentario de un argentino a una historia de ella en la que la decía: "Si te vas de Argentina aún soltera, hemos fallado como Nación ante los ojos del mundo (otra vez)". Por lo tanto, la portuguesa remató: "Una cosa que debo confesar... Jamás he visto una nacionalidad con un sentido del humor tan bueno como los argentinos".