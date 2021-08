El calvario del Patrón Bermúdez por el mal momento de Boca: "Estoy triste"

El "Patrón" se mostró triste por el presente del club y la relación con los colombianos del plantel.

Ayer por la noche, en TNT Sports Continental, Jorge "Patrón" Bermúdez, habló en vivo acerca de varios temas que hoy aquejan al mundo Boca. La situación de los colombianos Sebastián Villa, Edwin Cardona y Frank Fabra, la apuesta al DT Miguel Ángel Russo ante los cuestionamientos que recibe, lo que pasó en Brasil luego del encuentro ante Mineiro y por supuesto, lo que se viene esta tarde cuando el equipo Xeneize enfrente a River por los octavos de final de la Copa Argentina en La Plata.

El conductor del programa, Hernán Castillo comenzó opinando acerca del cuestionado manejo del Consejo de Fútbol de Boca: "Para mí algunas cosas no las están haciendo bien pero en esta tienen razón, el jugador no puede hacer lo que quiere siempre", refiriéndose al tema Sebastián Villa, lo que últimamente es un dolor de cabeza para todo Boca y que se suma a los problemas con los otros jugadores colombianos que son parte del plantel "Xeneize".

Ante esta opinión por parte del periodista, el ex defensor, que en un principio había decidido no hablar de su compatriota, contó acerca del apoyo que el jugador recibió en todo este tiempo que forma parte del club y con lo poco que agradeció estos gestos: "El club se manejó de una manera inmejorable con Sebastián Villa. Es el jugador del plantel que más hemos ayudado y acompañado en situaciones personales y la verdad, cuando uno no agradece lo que se le da es triste. Siempre ha tenido apoyo de todo el club. Boca cumplió todo con Villa, por lo que, si hay una persona que está triste por esto soy yo".

Por otro lado, Bermúdez también habló en general del presente de los colombianos y de un "rechazo" que se está generando para con ellos: "Nosotros con Oscar (Córdoba) y Mauricio (Serna) hace 24 años llegamos al país con una misión, que en el jugador colombiano creyeran, que somos profeisonales dentro y fuera del campo de juego, que defendemos con amor los colores. Hoy me duele mucho saber que hay gente que dice que el colombiano no sirve, que no está preparado para venir a jugar a Argentina.", lanzó el "Patrón".

Acompaña a Russo y recuerda los partidos ante el Mineiro

Sobre el presente del DT, Bermúdez se mostró contento y afirmó que en el Consejo de Fútbol se lo apoya: "Desde que está estamos felices, fuimos campeones en dos de tres torneos, llegamos a una semifinal de Copa Libertadores y en esta último nos dejaron afuera injustamente habiendo ganado los dos partidos ¿Por qué siempre que vamos a jugar estos partidos se habla de que el DT está en la cuerda floja?", y agregó acerca de este tema que aún espera la definición de la CONMEBOL por lo sucedido en Brasil el pasado 20 de julio: "Nos trataron muy mal, la policía brasileña maneja las cámaras como quiere", sentenció.