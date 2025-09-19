Qué es de la vida de Jonás Gutiérrez: así está hoy el ex jugador de la Selección Argentina

Jonás Gutiérrez con la camiseta de la Selección Argentina en el mundial 2010.

Cuando se piensa en Jonás Gutiérrez nace el recuerdo de un jugador con una carrera larga, en donde la resiliencia para superar una dura enfermedad y poder volver al fútbol de élite fue uno de sus grandes valores, pero que también siempre que le tocó defender distintas camisetas a lo largo de su carrera, ha sabido estar a la altura del desafío. Su punto más alto lo consiguió con la Selección Argentina, al disputar el mundial 2010.

Oriundo de la localidad bonaerense de Sáenz Peña, realizó su formación en Vélez Sarsfield y fue campeón. Fue vendido al Mallorca y encontró su lugar en el viejo continente en el Newcastle, donde jugó durante siete temporadas y supo ser ídolo. Y en su regreso a la Argentina y después de un paso por Defensa y Justicia, ganó una Copa Sudamericana con Independiente, siendo una pieza de recambio importante en aquel momento para Ariel Holan en el torneo local.

Cómo está hoy Jonás Gutiérrez

Con 42 años, Jonás Gutiérrez regresó en 2025 al mundo del fútbol aunque esta vez en el ámbito amateur para ser parte de Club Social y Deportivo Las Toninas, para competir en la Liga de La Costa. Este regreso marcó un hecho histórico, ya que fue la primera vez que un futbolista que disputó un Mundial con la Selección Argentina participa en esta liga regional. Gutiérrez había dejado la actividad profesional en 2021, al vestir camiseta de Almagro, club del cual es hincha.

Jonás Gutiérrez en el Club Social y Deportivo Las Toninas.

Sobre su regreso al fútbol, "El Galgo" expresó en diálogo con Relevo: "Siempre que mi cabeza no estaba bien, vine aquí. El mar y el fútbol son mi cable a tierra. El técnico me preguntó si quería sumarme, y acepté. Es una forma de devolver el cariño de la gente y del lugar que tanto me ha dado. Nos levantamos y entrenamos todos los días. La pelota forma parte de nuestras vidas desde chicos. Siempre trato de buscarle el lado positivo a las situaciones, por más difíciles que sean".

El paso de Jonás Gutiérrez por la Selección Argentina

Jonás Gutiérrez en Almagro.

El futbolista disputó algunos partidos con la Selección Argentina en su categoría Sub-20. A principios de 2007 fue convocado por primera vez con la absoluta, con la que jugó unos minutos en el amistoso ante Francia ganado por su equipo por 1-0. Debutó oficialmente en 2008 en el partido frente a Brasil de las Eliminatorias Sudamericanas. El 11 de febrero de 2009, Jonás Gutiérrez marca su primer gol en la selección ante Francia en el amistoso jugado en Marsella.

Formó parte también del equipo argentino en el Mundial de 2010, jugando en tres de los cinco partidos de la selección en la Copa. Durante la misma se desempeñó principalmente como lateral derecho, una posición a la que no estaba acostumbrado, y acumuló dos tarjetas amarillas en igual cantidad de partidos como titular.