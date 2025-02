Más recortes del gobierno de Javier Milei en el deporte: bajaron a una selección argentina de un torneo clave

Por decisión del COPAR, la selección argentina de natación adaptada no viajará a un torneo en España para prepararse para el Mundial.

Javier Milei continúa avanzando contra el deporte argentino y sus representantes. Unos días después de que 23 personas sean despedidas en el CeNARD (alcanzando ya los 100 trabajadores afectados durante esta gestión), ahora una selección nacional sufrió las consecuencias de las políticas de recorte llevadas adelante por el Gobierno a través del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

El combinado de natación adaptada no viajará a un torneo de preparación que se realizará en España de cara al Mundial que tendrá lugar en Singapur en septiembre de este año. La decisión fue tomada íntegramente por el COPAR (Comité Paralímpico Argentino), sin consulta previa a los deportistas ni a los cuerpos técnicos. Esta medida generó malestar debido a la forma en la que la entidad se manejó, explicó para la Confederación Argentina de Deportes la nadadora Analuz Pellitero.

Pellitero, ganadora de seis medallas en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, detalló los pormenores de la insólita situación que debieron vivir junto a su equipo: "Junto con los otros chicos y chicas de la selección argentina teníamos una gira programada ya planificada. Tenemos el Mundial de natación en Singapur en septiembre y ahora íbamos a ir a Italia y después a España para prepararnos. Ya nos habían dado el OK desde el ENARD para pagarnos los vuelos y la estadía; solo faltaban las inscripciones. De la nada, el COPAR decidió darnos de baja del viaje a España y sólo viajar a Italia", explicó en charla con la CAD.

A pesar de los recortes de parte del Gobierno Nacional, la nadadora comentó que lo que más enojo causó en el seleccionado fueron los malos manejos por parte del COPAR: "Entendemos que no tenían el dinero para pagar nuestras inscripciones, pero tampoco nos ofrecieron a nosotros hacernos cargo de eso; si nos decían, no teníamos problema en buscar recursos, pero no nos dieron esa opción. Entonces decidieron sin consultarlo con los técnicos de la selección que no íbamos, así nomás, de la nada".

"Éramos más o menos 12 los que íbamos a viajar. Muchos de mis compañeros no quieren hablar, más que nada los más nuevos, por una cuestión de que tienen miedo a lo que pueda pasar, a las represalias que pueda haber de quitarnos las becas, por ejemplo", expresó Pellitero con preocupación.

"Nos terminan perjudicando": el reclamo de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos

Tanto desde FADEC (Federación Argentina de Deportes para Ciegos) como desde FADESIR (Federación Argentina de Sillas de ruedas) revelaron que ya enviaron notas formales pidiendo explicaciones y, hasta el momento, no recibieron respuesta: "Entre nosotros hablamos y la mayoría estaba dispuesta a pagarse las inscripciones, porque 150 euros al lado de 4000 euros, que era todo el viaje en sí, no es nada. Entonces, lo que molesta son las formas y los manejos que están teniendo desde el COPAR. Seguramente estén quedando bien con el ENARD tomando esta decisión, pero nos terminan perjudicando a nosotros, a los deportistas", señalaron.

"Las nadadoras se pagaban las inscripciones, con tal de viajar para prepararse para el Mundial de este año. No entendemos la decisión del COPAR. Hicimos una nota para que se reevalúe el tema, pero avanzaron con la negativa. Lo llamé varias veces a José Maria Valladares, su presidente, y no me atiende. Consideramos que es una política desacertada, en la que perjudican a los atletas. Le quitan posibilidades a nuestros atletas, que solo buscan representar lo mejor posible al país. No los entiendo", declaró David Peralta, presidente de FADEC.

Por último, Pellitero, una de las referentes del plantel, demostró su preocupación por la gestión a cargo del deporte paralímpico en Argentina y las influencias externas que recibe: "Esta gestión del COPAR está muy politizada y quizás están tomando decisiones en base a lo que les conviene a ellos y no a lo que le conviene a los deportistas, porque ya hubo un montón de situaciones en las que quisieron perjudicar a varios atletas". Sobre el Mundial de Singapur en septiembre, su respuesta fue pesimista: "Por cómo vienen las cosas, quizá no viajemos", sentenció.