Despidos en el CENARD en medio de la crisis económica: preocupación por el futuro de los deportistas

Este martes, el Gobierno del presidente Javier Milei despidió a 23 personas que trabajan en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), en un nuevo ataque al deporte argentino. Desde el comienzo de esta gestión en diciembre de 2023, ya son más de 100 las personas afectadas por los recortes en el área que está bajo la órbita de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de Daniel Scioli.

El predio ubicado en el barrio porteño de Núñez amaneció empapelado con carteles que rezaban "Van por los deportistas" y "No a la desaparición de los predios de Ezeiza y el CeNARD", mientras un grupo de trabajadores se manifestó en señal de protesta dentro de las instalaciones. En diálogo con El Destape, Sebastián Aviñón, delegado de la Secretaría de Deportes de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), contó detalles de la reunión que mantuvo el gremio con funcionarios y el plan de vaciamiento que buscan llevar adelante en el deporte a nivel nacional.

Aviñón reveló cuáles fueron los responsables de ordenar el recorte que se llevó por delante a otros 23 trabajadores: "Nos plantearon que existe una demanda de que hay que despedir gente que viene de parte del Ministerio de Desregulación de (Federico) Sturzenegger, a través de Alejandro Tamer (Quien es dirigente de San Lorenzo). Él es el encargado de ir liquidando y cerrando predios, de achicar los organigramas y de despedir gente". Sin embargo, también destacó que lograron prorrogar por un mes la medida apoyándose en el decreto 1149/24 firmado por el propio Milei, que determinó que aquellos empleados que rindieron el examen de idoneidad (llamado "Evaluación General de Conocimientos y Competencias") debían tener contrato hasta el 31 de marzo.

A su vez, apuntó directamente contra el titular de la cartera de deporte, a quien responsabilizó por la crítica situación que atraviesan los trabajadores en el CeNARD y en los predios de Ezeiza: "Esto (la demanda) llega a través de Daniel Scioli, que ya es la tercera vez que despide gente. Nosotros lo hacemos responsable directamente a él por no poder frenar esta situación y por no poner un límite a estos tipos que vienen con voracidad de querer destruir todos los organismos del Estado. Él es el verdadero responsable de esta situación y de no poner un freno a esta demanda permanente de gente despedida".

Por otra parte, hizo hincapié en que el vaciamiento llevado adelante por la gestión de Javier Milei también afecta al CeNaDe (Centro Nacional de Desarrollo Deportivo) y al CADeN (Centro de Actividades y Deportes en la Naturaleza). Ambos complejos, ubicados en el partido bonaerense de Esteban Echeverría (a pocos metros del Predio Deportivo Lionel Andrés Messi de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza), serán "entregados a una fundación" o quedarán bajo la órbita de la municipalidad.

Además, resaltó las distintas áreas dentro del CeNARD que se ven fuertemente perjudicadas por estas políticas de recorte: "Se cerró el área de capacitación que es una de las más afectadas: había 14 personas y quedaron tres. Después el recorte fue por diferentes sectores: en la oficina de club están recortando de las 16, 17 personas que son quedan cuatro... Para un programa que tiene un alcance federal se les baja apoyo a todos los clubes de todas las provincias, o sea, hace un laburo territorial muy fuerte y cada vez tiene menos gente". Servicios médicos fundamentales como oftalmología, traumatología, kinesiología y radiología para los deportistas de alto rendimiento también fueron vaciados.

El Destape pudo conversar con Claudio Morresi, quien fue Secretario de Deportes entre 2004 y 2014 durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, sobre el plan sistemático del Gobierno para desfinanciar el deporte: "Dentro de su lógica, lo que buscan es que el Estado no tenga ninguna participación en lo que tiene que ver con el desarrollo del deporte social en nuestro país. Entonces, los programas que se implementaban para masificar el deporte, para que se tenga el acceso por derecho (porque todos tenemos el derecho de la práctica deportiva organizada), solamente le quedan a los pudientes, a los que puedan llevarlo adelante", sentenció.

Morresi, exjugador de River Plate y parte del plantel campeón de la Libertadores 1986, fue muy crítico con el vaciamiento que lleva adelante el Gobierno en la actualidad: "El Estado lo que busca es igualar posibilidades, y esta gente tiene un pensamiento totalmente opuesto. Son crueles estos tipos. Los programas que se hacían en diferentes lugares para apoyar a las personas con discapacidad se han suspendido al igual que el apoyo a clubes de barrio, las becas del alto rendimiento son menos... Y con todo el abandono que hay en el CeNARD lo van a poner a la venta en cualquier momento". Como conclusión, el ex Secretario de Deportes opinó que la cuestión gira en torno a "la vieja disputa entre el deporte como una herramienta más para el desarrollo social y humano de un pueblo o el deporte hecho para las élites".