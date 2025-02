La dura noticia que sacudió a Jannik Sinner tras su caso de doping: "Retirada"

El caso de doping positivo que protagonizó Jannik Sinner impactó fuertemente en todo el mundo del tenis. El italiano de 23 años quedó en el centro de la polémica luego de que un control realizado en marzo de 2024 le diera positivo en clostebol, resultado que se hizo público recién en agosto. A pesar de que en las últimas semanas llegó a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje para reducir a tres meses su suspensión (una decisión fuertemente criticada en el ambiente del deporte), el escándalo continúa afectando su trayectoria profesional.

Este jueves, el nacido en San Candido fue eliminado de la lista de candidatos para llevarse el premio Laureus, considerado el "Oscar del deporte". Así lo comunicó el presidente de la Academia Mundial de Deportes Laureus, Sean Fitzpatrick: "Luego de discusiones dentro de la academia, se ha decidido que la nominación de Jannik Sinner para el premio al deportista del año de este 2025 será retirada", anunció a través de un comunicado.

"Hemos seguido este caso, las decisiones de los organismos mundiales pertinentes y, aunque tomamos nota de las circunstancias atenuantes implicadas, creemos que la sanción de tres meses hace que la nominación no sea elegible. Jannik y su equipo han sido informados", añadió. Si bien la nómina completa se hará pública el próximo lunes, la academia decidió comunicar de antemano esta medida respecto de Sinner, ganador en 2024 del Australian Open, el US Open, los Masters 1000 de Miami, Cincinnati y Shanghai y la Copa Davis con Italia, certamen del cual es bicampeón.

El comunicado completo de Laureus sobre la baja de la candidatura de Jannik Sinner

Tras las conversaciones mantenidas en la Laureus Academy, se ha decidido retirar la nominación de Jannik Sinner para el premio Laureus World Sportsman of the Year de este año. Hemos seguido este caso, las decisiones de los organismos mundiales pertinentes y, aunque tomamos nota de las circunstancias atenuantes implicadas, creemos que la prohibición de tres meses hace que la nominación no sea elegible. Jannik y su equipo han sido informados”.

Los nominados a los Laureus World Sports Awards de 2025, seleccionados por un panel de más de 1300 medios deportivos líderes de todo el mundo en diciembre de 2024, se anunciarán en Madrid el lunes 3 de marzo.

Cuándo se dio el doping de Jannik Sinner

Según explicó la AMA, el doping se dio en marzo de 2024, cuando Sinner dio positivo por clostebol en dos controles antidopaje consecutivos durante Indian Wells. Según consta en la investigación, la sustancia ingresó en su organismo cuando su fisioterapeuta, Giacomo Naldi, usó un spray que contenía clostebol para tratarse una herida en su propio dedo y, sin guantes, le realizó masajes al tenista, lo que habría generado la contaminación.

En un primer momento, la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA) concluyó que no hubo responsabilidad de Sinner y le permitió seguir participando del circuito. Sin embargo, la AMA apeló la determinación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y pidió una suspensión de entre uno y dos años. Al llegar a un acuerdo ambas partes, finalmente la sanción fue tres meses.

En una entrevista difundida por sus abogados a la cadena BBC, el jugador aclaró su situación: "Este caso había estado pendiente de mí durante casi un año y el proceso aún tenía mucho tiempo por delante y tal vez no se pudiera tomar una decisión hasta finales de año. Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esa base, he aceptado la oferta de la AMA de resolver estos procedimientos sobre la base de una sanción de tres meses”.

El perdón que recibió en aquel entonces Sinner recibió críticas de protagonistas del tenis. Uno de los que alzó la voz fue el polémico tenista Nick Kyrgios. “¿Accidental? De verdad crees que el fisio le untó crema de fisio en un corte que le hizo fallar 2 pruebas de esteroides anabolizantes. Vamos”, comentó al respecto sobre el indulto al italiano.

Por la controvertida situación, en 2024 Sinner había decidido despedir al preparador físico y encargado de extremar los cuidados con los posibles dopajes, Umberto Ferrara, y el fisioterapeuta Giacomo Naldi, ambos colaboradores de su equipo involucrados en el caso.