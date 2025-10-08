Tenistas reciben un salvavidas financiero de la ITIA en casos de dopaje y corrupción

Jugadores implicados en investigaciones antidopaje y de corrupción recibirán ayuda de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), que el miércoles lanzó un programa de prueba que ofrece asistencia financiera y jurídica gratuita.

El programa de apoyo representa un cambio significativo en el enfoque de las autoridades del tenis y del organismo de control de la integridad del deporte, al reconocer que los jugadores pueden necesitar ayuda para superar investigaciones complejas independientemente de su culpabilidad o inocencia.

El programa de la ITIA incluye hasta 5.000 dólares en pruebas de productos como suplementos o medicamentos en laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje.

También se concederán hasta 5.000 dólares para ayudar en la investigación de una posible contaminación de la carne, en la que varios jugadores han dado positivo por sustancias prohibidas.

Además, se prestará asistencia jurídica gratuita desde el momento en que se dé positivo, en lugar de esperar a que se presenten cargos formales, y se ofrecerá asesoramiento confidencial a terceros.

"Cualquiera que sea objeto de una investigación antidopaje o anticorrupción merece la oportunidad de defenderse o explicarse", dijo Karen Moorhouse, directora general de la ITIA.

"Reconocemos que el proceso puede tener un costo financiero y emocional. Ningún jugador toma una raqueta de tenis de niño con otra motivación que no sea jugar al tenis. Las personas se encuentran en estas situaciones por muchas razones, por lo que, independientemente de cuáles sean y de dónde acabe el caso, también merecen a alguien con quien hablar", dijo.

Según la ITIA, el programa de apoyo se revisará a finales de 2026.

Con información de Reuters