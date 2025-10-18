Juega Messi: Inter Miami vs Nashville SC por MLS. Día, hora, formaciones y cómo ver en vivo

El Inter Miami buscará cerrar la temporada regular de la MLS 2025 de la mejor manera cuando visite al Nashville SC este sábado en el Geodis Park, con el objetivo de asegurar el segundo lugar en la Conferencia Este. El equipo de Javier Mascherano, liderado por Lionel Messi, quien encabeza la tabla de goleadores con 26 tantos, llega con una racha de dos victorias consecutivas y con la mejor línea ofensiva de la liga (76 goles), mientras que los locales se juegan su clasificación a los playoffs en un partido decisivo donde no pueden fallar.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Inter Miami y Nashville SC, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Miami y Nashville SC?

El partido entre Inter Miami y Nashville SC por la última jornada de la temporada regular de la MLS se jugará este sábado 18 de octubre de 2025, a partir de las 19 (hora argentina) en el estadio Geodis Park de Nashville. El encuentro será transmitido en vivo por Apple TV (con MLS Season Pass). El árbitro principal del partido será Jon Freemon.

El conjunto de Florida llega a este compromiso con la posibilidad de terminar en el segundo puesto de la Conferencia Este, siempre y cuando consiga la victoria y otros resultados le favorezcan. Esta posición les garantizaría la ventaja de localía durante la mayor parte de los playoffs, un beneficio crucial para las aspiraciones del equipo de alcanzar la MLS Cup. Aunque entregaron el Supporters' Shield, los Herons buscan terminar la temporada regular en lo más alto posible.

El equipo dirigido por Javier Mascherano atraviesa un gran momento, acumulando dos victorias consecutivas en las que anotaron cuatro goles en cada partido. Además, solo han conocido la derrota en una ocasión durante sus últimos siete encuentros, demostrando la solidez que los caracterizó durante gran parte de la temporada. Sin embargo, su rendimiento como visitante presenta algunas dudas, ya que han perdido el 25% de sus partidos fuera de casa en esta campaña.

Lionel Messi lidera la tabla de goleadores de la MLS con 26 tantos, mientras que Luis Suárez lo acompaña con 10 goles y 11 asistencias. La dupla argentina-uruguaya ha sido fundamental para que Inter Miami registre la mejor ofensiva de toda la liga con 76 goles anotados. Jordi Alba, por su parte, aporta desde la defensa con 14 asistencias en lo que va de la temporada, consolidando a los tres veteranos como piezas clave del esquema de Mascherano.

Por el lado del Nashville SC, la situación es dramática. Los Coyotes se encuentran en el sexto lugar de la Conferencia Este con apenas tres puntos de ventaja sobre los tres equipos que están debajo en la tabla. Orlando City y Chicago Fire pueden superarlos si obtienen mejores resultados en esta última fecha, lo que dejaría a Nashville obligados a disputar el Wild Card en lugar de tener un camino más directo en los playoffs.

El equipo dirigido por B.J. Callaghan tiene motivos para confiar en su fortaleza como local, donde ostentan el tercer mejor récord de la Conferencia Este con solo dos derrotas en 16 partidos disputados en el Geodis Park. Además, el técnico ya demostró su capacidad al conquistar la US Open Cup este mismo mes, su primer título completo al frente del equipo. Los Coyotes llegan invictos en sus últimos tres compromisos en todas las competiciones, aunque solo ganaron uno de sus últimos cuatro encuentros de liga.

El historial reciente favorece claramente a Inter Miami, que ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos directos entre ambos equipos. Esta racha negativa para Nashville representa un desafío adicional en un partido donde no pueden permitirse fallar. Curiosamente, si la temporada regular terminara con ambos clubes en sus posiciones actuales, se enfrentarían nuevamente en los playoffs, comenzando con un partido en casa para el conjunto de Florida, lo que añade un elemento adicional de interés a este duelo.

Formaciones probables de Nashville SC e Inter Miami

El técnico del Nashville SC, B.J. Callaghan, deberá hacer frente a múltiples bajas para este encuentro decisivo. Julian Gaines (muslo), Wyatt Meyer (pie), Jonny Perez (muslo) y el lesionado de larga duración Taylor Washington (rodilla) están descartados. Ahmed Qasem, quien no ha estado disponible en los últimos tres partidos, es duda pero podría alcanzar un lugar en el banco de suplentes. La buena noticia para Callaghan es el regreso de Matthew Corcoran, quien vuelve al país tras ser eliminado con la selección de Estados Unidos Sub-19 en los cuartos de final del Mundial de la categoría frente a Marruecos.

Sam Surridge será el hombre a marcar para la defensa del Inter Miami. El delantero inglés ya conquistó la Bota de Oro en la US Open Cup y se encuentra tercero en la carrera por el mismo premio en la MLS con 23 goles anotados en la temporada regular. Su capacidad goleadora será fundamental para las aspiraciones de Nashville de conseguir los tres puntos que necesitan para asegurar su clasificación directa a los playoffs.

Por el lado del Inter Miami, Javier Mascherano enfrenta algunas ausencias pero recupera jugadores importantes. Allen Obando y David Ruiz continúan batallando con problemas en los isquiotibiales y no estarán disponibles, mientras que Mateo Silvetti se perderá el encuentro debido a que competirá en la final del Mundial Sub-20 con Argentina el lunes por la mañana. Vale destacar que Ruiz recientemente extendió su contrato con el club hasta 2028, con opción por un año adicional.

La buena noticia para el técnico argentino es el regreso de varios jugadores que cumplieron compromisos con sus selecciones nacionales, incluyendo a Rodrigo de Paul, Telasco Segovia e Ian Fray. Además, Maximiliano Falcón cumplió su suspensión de un partido por acumulación de tarjetas amarillas y volverá a la acción este fin de semana. El trío compuesto por Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba sigue siendo fundamental para el funcionamiento del equipo, con el capitán argentino liderando la ofensiva y los dos españoles aportando experiencia y calidad en la creación de juego.

Probable formación de Nashville SC: Joe Willis; Josh Bauer, Jack Maher, Walker Zimmerman, Daniel Lovitz; Gastón Brugman, Bryan Acosta, Alex Muyl; Tyler Boyd, Hany Mukhtar, Sam Surridge.

Probable formación de Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Noah Allen, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez.

