Racing quiere un refuerzo insólito: está en la B, no juega y sus hinchas lo resisten

Racing sigue con participación en el mercado de pases del fútbol argentino, con cinco fechas ya disputadas del Torneo Clausura 2026 y pese a haber tenido casi dos meses de receso gracias al Mundial. La grave lesión de Marco Di Césare, que no podrá volver a jugar hasta diciembre, generó que el club presidido por Diego Milito acelerara las gestiones por un defensor central a contrarreloj y de manera desprolija.

Luego de que quedaran en stand by las negociaciones por Adonis Frías, zaguero de Santos de Brasil que es pretendido por Atlas de México, ahora insólitamente la dirigencia de la "Academia" piensa en la alternativa a bajo costo de Mateo Mendoza. El futbolista bonaerense de 21 años, 1.81 metro y 77 kilos ni siquiera juega en Godoy Cruz de Mendoza, que está sexto en su zona en la Primera Nacional, y para colmo es resistido por sus propios hinchas.

Racing va por Mateo Mendoza como refuerzo

De acuerdo con la información de Tomás Dávila, cronista de ESPN, la institución presidida por Milito "reabrió las charlas" por el joven defensor de Godoy Cruz. Incluso, el periodista deportivo manifestó que "ya hay charlas entre los clubes, por un préstamo con opción de compra". El comunicador agregó en su cuenta de X que el protagonista "ya dio el visto bueno y ve con buenos ojos la posibilidad", aunque aclaró que "esto está atado a la probable salida de (Nazareno) Colombo. Talleres está interesado en él".

Lo concreto es que el entrenador Juan Pablo Vojvoda tiene muy pocas opciones a mano en la zaga, tras la lesión de Di Césare. Con Colombo a punto de marcharse, apenas quedan a disposición Marcos Rojo y los juveniles Mateo Martínez y Gonzalo Escudero, por lo que habrá que improvisar allí en algunos encuentros más, a la espera de que llegue un central nuevo en los próximos días.

Mateo Mendoza, el insólito refuerzo que busca Racing.

La historia de Mateo Mendoza en Godoy Cruz y su floja actualidad

El oriundo de Lanús llegó al "Tomba" a los 15 años como volante central y, con el tiempo, pasó a desempeñarse como zaguero. A los 18, el 30 de enero de 2023, debutó en la Primera división como lateral derecho. Ya bajo la dirección de Daniel Oldrá, sorprendió jugando de lateral derecho desde el arranque en julio de 2023. Esa actuación le abrió la puerta a sumar minutos de forma constante.

En la segunda mitad de 2024, Mendoza se ganó la titularidad como defensor central. Su rendimiento fue sólido y parejo, incluso llegando a ser capitán. Así y todo, ese nivel decayó junto con el del equipo al punto de perder el puesto en los partidos previos al descenso. Tras esto, Mendoza quedó identificado con ese proceso, lo que lo distanció de parte de la hinchada.

En la Primera Nacional, arrancó el año como titular. Sin embargo, el cambio de DT, la llegada de los refuerzos, el interés de Racing y algunos bajos rendimientos hicieron que perdiera protagonismo en el equipo. En las redes sociales, muchos fanáticos del "Expreso" lo cuestionan y piden su salida, sin rodaje en los últimos compromisos en la segunda categoría del fútbol argentino.

Las estadísticas de Mendoza en Godoy Cruz