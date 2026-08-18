César Merlo confirmó que un llamativo equipo de la Premier League quiere al ex River Exequiel Palacios

El mercado de pases de Europa se encuentra en movimiento y una de las sorpresas es que Exequiel Palacios podría pasar a la Premier League. Sin embargo, no lo haría para vestir la camiseta de uno de los grandes, sino que se trataría de un club que busca reforzarse para permanecer en la categoría y soñar con el ingreso a una copa internacional. Lo llamativo es el precio que pretenden por su ficha desde Alemania.

“El mercado de pases no se detiene y el Ipswich Town ha vuelto a poner la mira en el fútbol alemán con una propuesta firme. Pese a la insistencia y al renovado esfuerzo del club británico, la cifra ofrecida en este segundo intento todavía se mantiene por debajo de las pretensiones del Bayer Leverkusen”, expresó César Merlo en una publicación para el portal Tribuna.

Hay que recordar que se trata de un jugador que tiene un valor de mercado de 25 millones de euros, pero el Leverkusen entiende que esa cifra no coincide con el rol que el jugador ocupa dentro de su plantel. Es por ello que se menciona un precio final de 40 millones de euros, una cifra que sería libre de impuestos y que, por lo tanto, daría como resultado un monto final aún mayor.

Por otro lado, es importante mencionar que River sigue de cerca esta operación porque, al producirse un traspaso de una liga a otra, podría cobrar el famoso mecanismo de solidaridad. Se trata de un 3,5% del monto final del pase que, en este caso, debería ser abonado por el Ipswich Town en caso de concretarse la transferencia.

“Las negociaciones continúan abiertas mientras el club inglés busca acercarse al monto exigido para destrabar la operación antes del cierre del mercado de fichajes”, agregaron desde el portal. Esto permite entender que Exequiel Palacios estaría interesado en afrontar un cambio de aire en su carrera deportiva. Muchos hinchas se ilusionan con que este paso podría ser el previo a su regreso a River y, de esa manera, transformarse nuevamente en el dueño de la mitad de la cancha.





El paso de Exequiel Palacios por el Leverkusen

Temporada Partidos Titular Goles Minutos 2019/20 13 — 0 706' 2020/21 10 — 0 552' 2021/22 33 — 2 1.918' 2022/23 36 — 4 2.603' 2023/24 44 38 1 2.123' 2024/25 44 38 1 2.123' 2025/26 26 25 0 1.580'

Otro argentino que puede cambiar de club

Por otro lado, la prensa del Reino Unido expone que Emiliano Martínez reúne serias chances de dejar el Aston Villa después de lo que fue su participación en el Mundial con la Argentina, debido a que se encuentra en la mira de la Juventus de Italia. Se estima una cifra de 10 millones de euros, que pueden ser siete millones fijos y tres en variables deportivas a cumplir.