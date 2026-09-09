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El insólito caso de Nazareno Colombo en Racing: no juega pero tampoco se va

El central no es convocado por Juan Pablo Vojvoda y su ciclo está cumplido, aunque la dirigencia no le consiguió otro club y su situación es una incógnita.

09 de septiembre, 2026 | 11.45
Racing, Nazareno Colombo, mercado de pases

Racing vive un caso particular otra vez en el mercado de pases del fútbol argentino, en esta oportunidad con Nazareno Colombo. El defensor de 27 años no es ni siquiera convocado por el entrenador Juan Pablo Vojvoda, aunque tampoco le consiguieron otro club. Es decir que, por ahora, sigue entrenándose con el plantel profesional de la "Academia" y cobra su salario pero no integra la nómina en ningún partido.

El ex Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia tuvo propuestas y sondeos desde otros equipos tanto argentinos como internacionales, aunque no se le pudo encontrar una salida conveniente y siguió en la institución de Avellaneda. Ahora, habrá que ver qué determinación toma el cuerpo técnico con "Naza", que supo ser importante de la mano de Gustavo Costas con una línea de tres centrales.

Toluca de México, Atlas del mismo país, el propio "Pincha", Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe y otras entidades averiguaron condiciones por Colombo, pero Racing prefirió no cederlo a préstamo ni vender un porcentaje de su ficha. En esa posición están el reciente refuerzo Matías Pérez y el juvenil Mateo Martínez como primer zaguero, mientras que en la zona izquierda se desempeñan Marcos Rojo y otro joven de las divisiones inferiores como Gonzalo Escudero. Además, para enero próximo recuperará al lesionado Marco Di Césare.

El contrato del quilmeño con la "Academia" se extiende hasta el 31 de diciembre del 2027. Si bien la intención era concretar un préstamo al "Tatengue" por una temporada con una opción de compra de 2.5 millones de dólares por el 80% del pase, finalmente no se concretó por la mala relación entre ambas dirigencias luego de los problemas públicos que hubo tras la venta de Juan Ignacio Nardoni a Gremio de Brasil. Colombo cometió errores groseros en sus últimos encuentros con esta camiseta, la gran mayoría del público lo resiste y da la sensación de que su ciclo de tres años con esta camiseta ya está cumplido.

La insólita situación que vive Nazareno Colombo en Racing.

Las estadísticas de Colombo en Racing

  • 101 partidos oficiales.
  • 3 goles.
  • 2 asistencias.
  • 19 amonestaciones.
  • 0 expulsiones.
  • 2 títulos.

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