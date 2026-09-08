El inesperado palazo de Alexis Mac Allister a Liverpool tras la no renovación: "Muy triste"

Alexis Mac Allister lamentó no haber podido renovar el contrato con Liverpool de Inglaterra, después del cierre del mercado de pases en ese país. El mediocampista de 27 años, campeón de todo con la Selección Argentina, se mostró "muy triste" en la conferencia de prensa previa al partido frente a Atlético de Madrid en el debut en la UEFA Champions League.

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Un día antes de recibir al equipo de Diego "Cholo" Simeone en Anfield Road, el ex Argentinos Juniors, Boca y Brighton disparó munición gruesa. Es que su vínculo actual es hasta el 30 de junio del 2028, pero no hubo acuerdo para prolongarlo. En tanto, la cláusula de rescisión es de 85 millones de euros y el salario aproximado es de unos 10 millones de dólares netos anuales. Si bien el "Colo" tuvo sondeos desde Real Madrid de España, que le habría ofrecido un sueldo bastante más alto, por el momento seguirá con la camiseta roja al menos por una temporada más.

Mac Allister: "Liverpool no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato"

En plena conferencia de prensa, el volante argentino disparó: “Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que me pone muy, muy triste...". Igualmente, el pampeano aclaró que "por supuesto que aún hay tiempo, los aficionados no necesitan preocuparse" y profundizó: "Daré el 100% hasta el último día. Hubo opciones para irme este verano (europeo), en este momento estoy en el club adecuado".

Involucrado al máximo con el proyecto de "Los Reds" al mano del flamante entrenador español Andoni Iraola, el futbolista puntualizó: "No voy a cambiar. Este soy yo y en tres años en el club he hecho cosas muy buenas". "Pasamos por tiempos difíciles y muchas cosas, ganamos una Premier League y la Carabao Cup, para mí es un período muy exitoso de mi vida", recordó de paso.

Acerca de su rendimiento individual, que bajó un poco en la campaña pasada en Liverpool, Mac Allister consideró: "No tengo que demostrar algo, pero tengo que mostrar el nivel al que puedo rendir". Por último, les dejó un mensaje a los millones de fanáticos rojos: "Amo este club, amo estar aquí, amo a los hinchas y como jugador a veces pasa que estás en un club por mucho, mucho tiempo y no te das cuenta realmente de dónde estás. Eso no me pasa a mí. Me doy cuenta de que estoy en un club increíble y esta ciudad es muy especial”.

Alexis Mac Allister dijo que está "muy triste" porque Liverpool no le renovó el contrato.

Las estadísticas de Mac Allister en Liverpool