Por qué se traba la salida de Kevin Zenón, de Boca a Atlas

Desde hace un par de días, Boca Juniors se encuentra negociando con Atlas de México la transferencia de Kevin Zenón, pero pareciera que la operación demora más de lo esperado. Al punto que la misma podría comenzar a ingresar en una zona de riesgo, debido a que el mercado de pases de México se encuentra cerca de bajar sus persianas.

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"Atlas de México ofertó por Kevin Zenón un préstamo con opción de compra. De cumplir con ciertos objetivos, se transforma en obligación. Boca está dispuesto a desprenderse del jugador, pero para eso los mexicanos deberán mejorar el monto de la opción/obligación de compra. Si esto ocurre, el pase se puede hacer", expresó el periodista Ezequiel Sosa hace unos días. Desde entonces, se produjo un pequeño avance sobre las charlas que los clubes mantienen.

"Atlas y Boca continúan trabajando por Kevin Zenón. Se avanza en una transferencia definitiva por el 100% de los derechos económicos", señaló el periodista Germán García Grova. Esto es producto de que los clubes buscan ponerse de acuerdo en el monto final, que debe rondar en los 3,5 millones de dólares; la cantidad de cuotas a cobrar el pase, los avales bancarios y los impuestos que ingresan en la operación.

No obstante, hay un detalle. Los equipos de México tienen tiempo para negociar la llegada de jugadores hasta el próximo 11 de septiembre. El margen de tiempo cada vez es más corto y es por ello que las charlas deberían alcanzar un punto de entendimiento con el correr de las horas, porque, caso contrario, las negociaciones deben quedar suspendidas hasta el mercado del verano. Uno que comenzará el primer día de 2027.

Por otro lado, Zenón manifestó que se trata de una gran oportunidad para pegar un salto en lo deportivo como también en lo económico y es por ello que le dio la autorización a Boca para que pueda negociar su salida. Es muy probable que no sume minutos frente a San Pablo en caso de que las charlas adquieran otro color con el correr de las horas.

¿Boca buscará otro refuerzo?

El hecho de que Tomás Aranda se haya lesionado de gravedad le da a Boca la chance de presentar su parte médico en AFA y recibir 10 días para abrir el mercado de pases de manera excepcional. Sin embargo, este privilegio que se encuentra dentro del reglamento no va a ser utilizado.

“Pensábamos que Adam Bareiro no iba a tener este tema, así que ahora hay que acompañarlo, igual que a Tomás Aranda. Si cada vez que se lastima un jugador vamos a buscar a alguien, cuando se recuperen todos vamos a tener a cuatro en cada posición. Nosotros tenemos un buen plantel y estamos contentos, con mucha ilusión y ganas de seguir compitiendo. El DT está contento con el equipo que tiene, sumado a los chicos de inferiores que suben”, expresó Juan Román Riquelme en TyC Sports.