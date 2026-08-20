Camila Mayan se defendió de las críticas por el millonario reclamo a Mac Allister: "Si hay una ley que lo ampara..."

Camila Mayan realizó nuevas declaraciones públicas respecto del millonario reclamo judicial que está llevando adelante contra Alexis Mac Allister, su expareja, algo por lo cual fue profundamente criticada en las redes sociales. "¿Sentís que en algún momento se va a parar con todo este tema de Alexis?", le consultó el movilero de Puro Show durante la Gala Para Ti, a lo cual respondió: "Me encantaría, pero mirá, me están preguntando acá, que estamos en un lugar que no tiene nada que ver".

"¿Crees que en algún momento se va a cerrar este ciclo o todavía no?", le preguntaron entonces. "Yo ya lo cerré en lo personal, así que ojalá que se cierre en todos los ámbitos", explicó, mientras que en cuanto a si la gente se ensañó con ella, sostuvo: "Pasa un poco en internet todo el tiempo, ¿no? Un día decís algo que les gusta y está buenísimo; tirás un comentario a veces picante y a la gente le gusta y otra vez respondés una cosa desde la sinceridad y no les copa tanto".

Cami Mayan, expareja de Alexis Mac Allister.

¿Qué dijo Camila Mayán sobre su reclamo contra Mac Allister?

En esa misma línea, sobre el conflicto en el plano judicial con Alexis expuso: "Sigue su curso bastante lento, no es algo que yo haya hecho ayer, sino que existe desde 2023, así que ojalá todo sucediera mucho más rápido. A mí no me hace gracia seguir esperando ni seguir con esto pendiente, porque como me decían ustedes, sigue estando algo ahí medio pendiente que para mí ya está recontra cerrado. Y tal vez eso genera que la gente diga 'uy, ¿qué hace esta ahora después de tanto tiempo?'".

Tras ello, mencionó que es "un reclamo entendiendo lo que tiene el otro" pero que no hay un monto fijado como tal: "Por algo se presenta ante un juez y una cámara y todo, y ellos son los que tienen que determinar un número. Yo te puedo hacer un estimado de los cálculos que uno puede entender que tiene el otro, pero eso es como totalmente subjetivo, ¿entendés?". "Y cuando salen a decir no se lo merece, ¿a vos qué te pasa?", inquiso el periodista entonces. "Me pasa que tal vez hay cosas que no se entienden o que no se tiene tanta idea. Por ejemplo, veo mucho que dicen, 'pero le dio un auto y le dio un departamento'. ¿Dónde está el auto y el departamento?", exhibió.

"Se cree algo que no es real y en base a eso se sigue construyendo esa narrativa y digo, bueno, creo que a nadie le gustaría que lo saquen de su casa, que hizo y que armó todo de un momento a otro. Si hay una ley que lo ampara, es por algo, tal vez también hay desconocimiento de los derechos que tenemos todos. Tuve que devolver mi auto, tuve que dejar mis cosas, armé todo para que me lo manden y nunca me lo mandaron. Te dicen 'che, tenés una ley que te ampara para hacer un reclamo', vas y lo haces. Creo que cualquiera hubiera hecho eso. Ah, porque sos mujer estás pidiendo plata, sos un gato, sos una interesada, solo querés dinero, no trabajás, andá a trabajar, te merecés que te pase algo malo, o sea... Y yo no le hice nada malo a nadie, qué sé yo, creo, no sé", concluyó.