Independiente le quiere sacar un refuerzo a San Lorenzo: "Me gusta"

El Rojo quiere al mismo jugador que pretendía Rubén Insúa. Se trata de un reconocido defensor de Boca.

Después de lo que significó haber levantado la inhibición con el club América de México, ahora se conoció que Independiente busca a un refuerzo para el próximo torneo y si o si pelea con San Lorenzo que busca al mismo defensor. El presidente aseguró que están detrás de un exjugador de Boca.

El presidente del "Rojo", Néstor Grindetti sostuvo que el club de Avellaneda está detrás de un defensor que jugó en Boca, pero que no quiere "generar falsas expectativas". El jugador en cuestión es Carlos Izquierdoz, pero es un futbolista que, por su alto valor, puede complicar los números de Independiente. "Me parece un muy buen jugador, pero no quiero generar falsas expectativas, al hincha, al jugador y al técnico. Vamos a ser prolijos como venimos siendo. Acá estamos jugándonos el futuro de corto plazo deportivo, pero no queremos que el club el año que viene esté como cuando nosotros lo recibimos". Por otro lado, aseguró que esta misma semana trabajarán con el entrenador para empezar a delinear el equipo del segundo semestre.

La última frase de Zielinski

Ricardo Zielinski, entrenador de Independiente, manifestó esta noche no sentirse "conforme" con el resultado final ante Gimnasia (1-1) en La Plata, aunque sí admitió que el equipo "mejoró" su prestación, a pesar de seguir sin ganar como visitante desde que asumió la conducción del "Rojo". "No estoy conforme con el resultado, pero sí podemos decir que el equipo mejoró", resumió el técnico, una vez finalizado el partido en el estadio Juan Camelo Zerillo, de la capital provincial.

"Mejoramos en relación a los otros partidos de visitante. El gol de ellos se da por un error puntual. Y da bronca porque el partido ya terminaba", dijo el DT, en relación al empate logrado por el "Lobo" en el quinto minuto de tiempo adicionado.