Independiente busca otro refuerzo de jerarquía para darle el gusto a Vaccari

Independiente no para en el mercado de pases y va por un refuerzo que se desctacó en el fútbol argentino.

Independiente ya tiene su mente en el 2025 y, con el objetivo en la Copa Sudamericana, avanza en el mercado de pases para darle el gusto a Julio Vaccari. La dirigencia no para sobre el cierre del año y quiere como refuerzo a Rodrigo Fernández Cedrés, el uruguayo que la pasada temporada jugó en Newell 's Old Boys pero que pertenece al Santos de Brasil.

Aunque por el momento no hay gestiones formales, Independiente se contactó con su entorno y lo puso como una de sus prioridades a Fernández Cedrés para tenerlo cuando comience la pretemporada los primeros días de enero. Como el oriundo de Montevideo no continuará en el conjunto rosarino, ya que "la Lepra" no hará uso de la opción de compra de $1.000.000 por el 50%, en el "Rojo" buscan acelerar su llegada.

Si bien ya tiene cerrado el arribo del chileno Pablo galdames, que llegará libre tras su paso por Vasco Da Gama, Vaccari quiere una opción más como mediocampista central para competir con Iván Marcone, que renovará su contrato pero no tendrá el mismo protagonismo que tuvo en 2024.

En la última campaña en Newell´s, el volante "charrúa" disputó 31 encuentros, la gran mayoría como titular. Aunque tiene características de jugador aguerrido, también posee una gran visión de juego y buen pase filtrado, algo que busca el entrenador en sus equipos. En los próximos días, los dirigentes iniciarán conversaciones con sus pares del Santos, equipo en el que no tendrá lugar tras regresar al Brasileirao.

Los números de Rodrigo Fernández Cedrés en Newell's Old Boys

Partidos: 31

Goles: 0

Asistencias: 0

Grindetti cruzó a Riquelme en Independiente por el llamado de Boca a Loyola: "Códigos"

Felipe Loyola está en la mira para ser refuerzo de Boca Juniors en el mercado de pases de la mano de Juan Román Riquelme, pero este último recibió una fuerte crítica por parte de Néstor Grindetti, presidente de Independiente. El mandamás del "Rojo" apuntó contra su par del "Xeneize" por cómo se manejó a la hora de contactar al volante chileno que se desempeña en el elenco de Avellaneda. Por supuesto, sus dichos rápidamente trascendieron en las redes sociales.

Es que el mediocampista se convirtió en una pieza importante del equipo de Julio Vaccari con el paso de los partidos y apuestan a que sea clave para disputar tanto los torneos locales como la Copa Sudamericana 2025. Desde el conjunto "Azul y Oro" están decididos a llevárselo y el principal interesado es justamente el ídolo que ya inició las gestiones. Esto molestó al directivo del "Diablo", que rápidamente salió con los tapones de punta en la entrevista con Radio La Red (AM 910).

"No estamos enojados con Boca como institución, sino con quién pasó por encima de los dirigentes y habló directamente con Loyola", esbozó Grindetti haciendo referencia a Riquelme, de quién además agregó que "cruzó una valla ética". "No corresponde hablar directamente con el representante del futbolista sin antes mencionarle el interés a la dirigencia. No son así los códigos del fútbol...", disparó el dirigente del "Rojo" sobre su par de Boca.

Lo cierto es que el volante se ganó un lugar rápidamente entre los titulares de Vaccari y en el "Xeneize" llamó la atención. Por este motivo, Román no dudó en demostrar que lo quiere en su club pero esto enfureció a la cúpula de Independiente y el futuro del chileno ahora es una incógnita. Se espera que la situación se resuelva en los próximos días, ya que es un jugador importante en el elenco de Avellaneda pensando en lo que se viene en el 2025.

