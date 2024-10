El contundente mensaje de una figura de Independiente a la dirigencia: "La intención"

Independiente: una figura del equipo dejó un tajante mensaje para la dirigencia

Independiente le ganó 2 a 0 a Lanús por la fecha n°18 de la Liga Profesional y una figura del equipo que dirige Julio Vaccari rompió el silencio tras el encuentro. Con una declaración por demás contundente, el futbolista dejó en claro lo que pretende de cara a su futuro y se lo anticipó a la dirigencia del "Rojo". Luego de cumplir varios compromisos con el elenco de Avellaneda en los que estuvo en un buen nivel, aprovechó la ocasión para contarlo.

Se trata de Kevin Lomónaco, quien llegó a la institución en el último mercado de pases y lejos del escándalo del final del cotejo se refirió a lo que se viene para su carrera. El defensor de 22 años es uno de los pilares fundamentales del DT en su formación, por lo que se espera que no deje el club después de unas semanas de negociación con el Bragantino de Brasil. Si bien no está confirmado lo que hará, el jugador sí se expresó y no dejó dudas.

"Sé sobre la inteneción de compra y que están negociando con la gente del club que es dueño de mí pase, esperemos que se dé. Estoy muy feliz en todos los sentidos y agradezco a la gente por el cariño", soltó Lomónaco en diálogo con ESPN una vez culminado el duelo ante el "Granate" que trajo buenas noticias para Avellaneda. Es que Independiente ya se despegó de la zona complicada de la tabla y, con un partido más, se metió en los puestos de clasificación a copas internacionales.

Por otro lado, con respecto a su juego en el verde césped, el defensor agregó: "Trato de jugar así, disfruto y por eso se me nota esa tranquilidad. Trato de dar lo mejor para el equipo". Teniendo en cuenta esta victoria que los posiciona bien para el cierre de la temporada, el futbolista sostuvo: "Es importantísimo para entrar en la zona de copas que es lo que anhelamos".

Kevin Lomónaco expresó su deseo de seguir en Independiente

Tevez reapareció, destrozó a Independiente y apuntó contra Boca

Carlos Tevez reapareció meses después de su salida de Independiente y apuntó contra la dirigencia. Si bien los números lo favorecieron en su corto ciclo al frente del "Rojo", después de algunos resultados negativos dejó la institución y surgió un dilema económico que lo envuelve tanto a él como a la Comisión Directiva. En diálogo con varios medios, el "Apache" cuestionó a las autoridades del club y también aprovechó para lanzar un palazo a Boca Juniors.

La realidad es que el exjugador del "Xeneize" llegó en un mal momento a Avellaneda y con el paso de los partidos se afianzó, pero no se fue de la mejor manera. Claro que no lo olvida y aprovechó la ocasión para hacer un reclamo de manera pública sin guardarse nada. El motivo es el dinero que los directivos todavía no le abonaron y lo que le piden que pague a raíz de una cláusula firmada en el contrato.