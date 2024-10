Tevez reapareció, destrozó a Independiente y apuntó contra Boca: "No es justo"

Tevez reapareció y apuntó contra Independiente

Carlos Tevez reapareció meses después de su salida de Independiente y apuntó contra la dirigencia. Si bien los números lo favorecieron en su corto ciclo al frente del "Rojo", después de algunos resultados negativos dejó la institución y surgió un dilema económico que lo envuelve tanto a él como a la Comisión Directiva. En diálogo con varios medios, el "Apache" cuestionó a las autoridades del club y también aprovechó para lanzar un palazo a Boca Juniors.

La realidad es que el exjugador del "Xeneize" llegó en un mal momento a Avellaneda y con el paso de los partidos se afianzó, pero no se fue de la mejor manera. Claro que no lo olvida y aprovechó la ocasión para hacer un reclamo de manera pública sin guardarse nada. El motivo es el dinero que los directivos todavía no le abonaron y lo que le piden que pague a raíz de una cláusula firmada en el contrato.

"A los chicos siempre les deseo lo mejor. No hemos terminado bien con la dirigencia, la verdad que no valoran mucho el trabajo que uno hizo y todavía seguimos peleando con el tema de los contratos. No sé si vamos a la Justicia porque es difícil ponerse de acuerdo. Ellos dicen que yo les debo una plata y yo les digo que ellos me deben", aseguró Tevez sobre su relación con la dirigencia de Independiente.

Por otro lado, se refirió al momento cuando llegó y en qué situación está ahora: "Estamos en esa pelea y no me gusta entrar en eso porque uno fue cuando más lo necesitaban. Fui casi gratis, entonces que te paguen así de esa manera no es justo. Tratamos de llegar a un acuerdo, no estamos llegando porque quieren que yo le pague por un cláusula. Todavía no me pagaron lo que me deben. Ojalá podamos solucionar ese tema y no llegar a la Justicia, que tiene que estar para otra cosa".

Tevez apuntó contra la dirigencia de Boca

Sin dar nombres, en la misma entrevista el "Apache" cuestionó el trabajo de los directivos del "Xeneize" y lanzó: "Es muy difícil opinar casi siempre de este lado más sabiendo que uno no se identifica con los que están a cargo. Estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro cuando no hacíamos un buen papel en la Copa Libertadores o no clasificábamos o quedábamos afuera. Siempre estuvo en contra de eso. Uno no ve bien al club entonces es muy fácil pegarle en este momento. No me gustaría que se sienta nadie ofendido, no es bueno estar desde ese lado".

Los números de Carlos Tevez al frente de Independiente

Partidos dirigidos : 32.

: 32. Triunfos : 14.

: 14. Empates : 12.

: 12. Derrotas: 6

