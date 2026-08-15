Independiente tiene nuevo DT: el Rojo confirmó oficialmente a Jadson Viera

Jadson Viera finalmente se convertirá en el nuevo DT de Independiente, días después del despido de Gustavo Quinteros del cargo por los malos resultados, según confirmó Olé. La reciente eliminación por 4 a 0 contra Atlético Tucumán y las dos derrotas al hilo del "Rojo" en el Torneo Clausura derivaron en la decisión de la dirigencia de echar al técnico y ahora depositaron su confianza en el brasileño nacionalizado uruguayo. Luego de se campeón con Nacional de Montevideo y con experiencia en nuestro país, el nacido en Santana Do Livramento, Brasil, tomará las riendas del equipo de Avellaneda.

De acuerdo a lo comunicado, Viera trabajará junto a su compatriota Ribair Rodríguez y Juan Manuel Olivera como ayudantes de campo, además de Guillermo Souto como preparador físico. Su contrato se extenderá hasta fines del 2026, por lo que tendrá por delante el campeonato ya que no tienen otra competencia en el horizonte. A su vez, en lo que quede del año buscarán no sólo salir campeón, sino también clasificar a un certamen internacional para el 2027.

Jadson Viera es nuevo DT de Independiente

El presente del "Rojo" no es malo teniendo en cuenta lo que viene, pero el nuevo DT -con pasado como asistente de Alexander "Cacique" Medina en Talleres y Vélez- tiene tiempo incluso para mejorarlo. En el campeonato ocupan el sexto lugar de la tabla de la Zona A -hoy clasificarían a octavos- y en la general están novenos, por lo que se meterían en la Copa Sudamericana 2027. En caso de ganar el Clausura, el elenco de Avellaneda podría conseguir un boleto para la Libertadores, la cual no juega desde el 2018.

Jadson Viera en su etapa como futbolista de Lanús

Los números de Jadson Viera en su carrera como DT

Clubes : Boston River y Nacional de Montevideo en Uruguay.

: Boston River y Nacional de Montevideo en Uruguay. Partidos dirigidos : 101.

: 101. Triunfos : 43.

: 43. Empates : 26.

: 26. Derrotas : 32.

: 32. Títulos: Liga AUF Uruguaya 2025 con Nacional de Montevideo.

Quién es Jadson Viera: el nuevo DT de Independiente

Viera tiene 45 años y nació en Brasil. Pero su historia futbolística se construyó, principalmente, en Uruguay. Allí se convirtió en un jugador reconocido, especialmente por sus pasos por Danubio y Nacional. Como defensor, jugó profesionalmente entre 2001 y 2017. En Danubio dejó una marca importante: fue campeón uruguayo en tres oportunidades. Después pasó por Nacional, donde también consiguió dos títulos locales.

Argentina tampoco le resulta un territorio desconocido. Entre 2007 y 2010 vistió la camiseta de Lanús, donde fue parte del plantel que ganó el Torneo Apertura bajo la conducción de Ramón Cabrero. Aquella experiencia como futbolista en el país podría ser uno de los puntos a favor de su candidatura para Independiente.