Independiente echó a Gustavo Quinteros como DT: el plan y los candidatos a reemplazarlo

Gustavo Quinteros no es más el entrenador de Independiente, después del papelón en la Copa Argentina 2026 y las tres derrotas consecutivas. La dirigencia lo echó, pese a que tenía contrato hasta el 31 de diciembre. El director técnico santafesino de 61 años no consiguió darle una identidad al equipo en estos casi once meses de trabajo y se marcha por la puerta de atrás.

El DT que fue campeón de la Liga Profesional del fútbol argentino con Vélez en 2024 ya tenía un panorama negativo en el "Rey de Copas", que para colmo padece un clima caldeado porque en diciembre próximo serán las elecciones presidenciales. La realidad es que la directiva liderada por Néstor Grindetti se reunió de manera urgente y extraordinaria durante la mañana y el mediodía de este jueves 13 de agosto en el predio de Villa Domínico en Avellaneda, donde tomó esta abrupta determinación.

La dirigencia de Independiente echó a Quinteros y no es más el entrenador

De acuerdo con la información del periodista partidario Nelson Lafit, desde la cúpula del "Rojo" resolverán ahora la cuestión económica con el técnico. Al mismo tiempo, aclaró que el DT quería cumplir su contrato hasta el 31 de diciembre. No obstante, no será un gran problema para la Comisión Directiva abonarle al santafesino los cuatro meses y medio que le quedaban del convenio.

En la misma línea, Lafit publicó que Hugo Tocalli dirigirá la práctica vespertina de hoy, Carlos Matheu (DT de la Reserva) la de mañana y ya se busca entrenador hasta fin de año. Omar De Felippe y Rubén Dario Insúa figuran como alternativas principales, aunque todavía es muy prematuro imaginar quién será el sustituto de Quinteros. Tocalli es actualmente el coordinador general de las divisiones inferiores y del fútbol formativo, desde las infantiles hasta la Reserva.

"Soy responsable de lo que me toca, no de todo, no me trajeron refuerzos...", disparó el ex Vélez en la conferencia de prensa posterior a la caída por 4-0 contra Atlético Tucumán, por los octavos de final de la Copa Argentina en Rosario. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni bailó al "Diablo" en el estadio de Newell´s luego de los 30 minutos del primer tiempo, cuando Santiago Montiel falló el penal.

Clima caliente en Independiente y elecciones inminentes

Se avecinan los comicios presidenciales en la institución de Avellaneda y el futuro es incierto. Es que, a cuatro meses de un evento fundamental para el club, todavía no están definidos los candidatos del oficialismo ni de la oposición. Por ahora, se estima que Daniel Seoane sería el elegido por la actual gestión, mientras que Luciano Nakis, Gastón Gaudio, Fabio Fernández y Andrés Ducatenzeiler se perfilan para competir también, a la espera de la presentación de las listas oficiales.

Las estadísticas de Quinteros en Independiente