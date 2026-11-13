Independiente sueña con la Sudamericana: qué tiene que pasar para que clasifique por la tabla anual

Independiente terminó en el puesto 14 de la tabla anual después de haberle ganado 2 a 1 a Deportivo Riestra en la última fecha, motivo por el cual no le alcanzó y quedó afuera de la zona de clasificación a las copas internacionales del 2027, incluso si se liberaban dos cupos. Sin embargo, más allá de que el "Rojo" puede entrar a la Libertadores si gana el Torneo Clausura, también se abrió una puerta en las últimas horas para ilusionarse con meterse en la Copa Sudamericana. No por el propio "Rey de Copas", sino por una decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA con Defensa y Justicia.

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Por qué Independiente se ilusiona con la clasificación a la Sudamericana por tabla anual

Lo cierto es que el organismo regulado por la Asociación del Fútbol Argentino presidida por Claudio "Chiqui" Tapia informó cuatro expulsiones en el cuerpo técnico del "Halcón" de Florencio Varela que le descontarían puntaje del Fair Play en la anual. Cabe destacar que quedaron iguales con el conjunto de Avellaneda en puntos y diferencia de gol, por lo que la conducta a lo largo del año definió quién quedó por encima. Claro que, la decisión del TDD dejaría por debajo al equipo de Julio Vaccari que lo obliga a ganar el campeonato para clasificar.

Por otro lado, Independiente tiene una oportunidad más para meterse en uno de los dos torneos. Si es campeón irá a la Libertadores al igual que Belgrano de Córdoba cuando ganó el Apertura. Si no se consagra le quedará la oportunidad de entrar en la Sudamericana pero dependerá de que Boca Juniors sea campeón de lo que le queda por disputar -o que uno de los 10 primeros gane el Clausura- y Estudiantes de La Plata de la Libertadores. Si todo esto sucede se liberarán dos cupos que serían para Barracas Central e Independiente.

El fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA

De qué se trata la sanción a Defensa y Justicia

El Tribunal de Disciplina suspendió por un partido a Gino Navone, Gastón Machín, Gustavo Sikan y Gastón Patricio Saccani -expulsados por Sebastián Zunino en el partido vs. Boca-, lo cual informó recientemente. Sin embargo, esto deberá impactar en el sistema COMET para que sea oficial. Allí se revisan en detalle todas las decisiones arbitrales de todos los partidos de las diferentes categorías ya sea amarillas o rojas de acuerdo a lo sucedido, lo cual ayuda a que haya precisión en las determinaciones. A su vez, por la tabla anual se aplicará la regla del Fair Play contemplando todas las tarjetas a futbolistas, pero también a los cuerpos técnicos restando puntos por cada una recibida (una menos por amarilla, tres por segunda amarilla y cinco por roja directa). Por este motivo, al "Halcón" se le descontarían 20 unidades (865) quedando 10 por debajo del "Rojo" (875) de los 1000 que otorga la tabla del Fair Play.

Cuándo vuelve a jugar Independiente por el Torneo Clausura

La próxima presentación del "Rojo" de Avellaneda tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre ante Argentinos Juniors en La Paternal desde las 17 horas. Tanto el arbitraje como la televisación se confirmarán con el correr de los días. El ganador de este cruce se verá las caras en cuartos de final contra el que gane entre Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba.