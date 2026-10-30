El insólito nuevo reclamo contra Estudiantes de La Plata para que no juegue la final de Copa Libertadores

Flamengo realizó un nuevo pedido al TAS para que Estudiantes de La Plata no dispute la final de la Copa Libertadores por el caso Marcos Rojo.

Estudiantes de La Plata se prepara para jugar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, mientras continúa la controversia por la habilitación de Marcos Rojo. Según información de medios brasileños, Flamengo habría pedido al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que frene la venta de entradas destinadas a los clubes finalistas.

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El nuevo reclamo del conjunto de Río de Janeiro apunta a una medida provisional: que la Conmebol no comercialice los boletos destinados a los hinchas de los finalistas hasta que se notifique una decisión del TAS en el procedimiento vinculado con Rojo.

Según informaron en Brasil, el documento sostiene: “Flamengo solicita que, como medida provisional, se ordene a la CONMEBOL que no venda los boletos destinados a los clubes finalistas hasta que se notifique la decisión final -o su parte operativa- dentro del marco de este procedimiento”.

Cabe aclarar que el pedido informado se refiere a la venta de entradas para los clubes finalistas, no a una orden de suspender la final ni a una decisión que quite a Estudiantes de La Plata de la definición. El "Pincha" sigue anunciado por la Conmebol como finalista ante Palmeiras.

Qué resolvió Conmebol sobre Marcos Rojo

La controversia comenzó por la inscripción del defensor para la semifinal de la Copa Libertadores. Flamengo cuestionó su participación en la revancha en el Maracaná, donde Rojo jugó con una autorización provisional del TAS obtenida a partir de una presentación de Estudiantes.

Después del partido, el club brasileño presentó una protesta ante la Conmebol por una supuesta alineación indebida. El 28 de octubre, la Comisión Disciplinaria del organismo rechazó íntegramente el reclamo y la solicitud de medidas cautelares, según la resolución publicada por la AFA .

Ese fallo y el expediente ante el TAS no son lo mismo. El tribunal internacional habilitó a Rojo de forma provisoria para la semifinal, mientras continúa pendiente una decisión sobre el fondo del recurso relacionado con su inscripción. La eventual consecuencia de ese fallo no debe confundirse automáticamente con una modificación del resultado de la serie. Tras el rechazo de la protesta, Flamengo informó que seguiría la evolución del trámite ante el TAS.

El fallo del Comité de Conmebol tras el reclamo de Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo.

Qué pasa con la venta de entradas

La Conmebol informó que el jueves 29 de octubre comenzó una preventa limitada de entradas de las categorías 1 y 2 para titulares de tarjetas Mastercard emitidas en Uruguay. Se trata de sectores de público general, distintos de los espacios reservados exclusivamente para los hinchas de los finalistas.

La siguiente etapa de venta general de esas dos categorías está prevista para el lunes 2 de noviembre a las 14, hora de Uruguay. En cuanto a los sectores detrás de los arcos, la entidad señaló que coordinaba con Estudiantes y Palmeiras las políticas de venta y que las fechas y condiciones específicas se comunicarían por canales oficiales.

Por eso, que la venta general tenga fecha no significa que ya esté confirmada la apertura de la venta de los sectores exclusivos para cada hinchada. Los simpatizantes del Pincha deberán consultar las novedades oficiales del club y de la Conmebol antes de organizar la compra y el viaje.

Cómo llegó Estudiantes a la final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata eliminó a Flamengo en la semifinal tras una definición por penales en el Maracaná. La serie terminó sin goles en el resultado global y el equipo argentino se impuso 3-2 desde los doce pasos, con Fernando Muslera como una de las figuras de la clasificación. El rival por el título será Palmeiras. La final de la Copa Libertadores está programada para el sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, de acuerdo con el anuncio oficial de Conmebol.