Por qué Estudiantes en la final de la Copa Libertadores perjudica a River

La noticia de que el Pincha llegó a la final de la Libertadores no fue del todo bien recibida en el fútbol argentino

Tras ganarle por 3-2 a Flamengo en los penales, Estudiantes de La Plata se encuentra nuevamente en una final de la Copa Libertadores y deberá medir fuerzas con Palmeiras de Brasil. Una noticia que no fue del todo bien recibida por River Plate porque se trata de una clara amenaza a nivel internacional. Algo que llevará a los hinchas a tener que alentar al conjunto verde y a que se quede con el trofeo que se pondrá en disputa en Uruguay.

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Las rivalidades del fútbol argentino son muy marcadas y, en este caso, se da una más después de que el Pincha alcanzara la final de la máxima competencia de clubes de la región sudamericana. Esto lo enfrenta de manera directa con el Millonario, a razón de que los dos equipos se consagraron campeones del certamen en cuatro oportunidades y los de La Plata están ante una oportunidad más que directa de conseguir el máximo trofeo que le permita obtener otro tipo de posicionamiento dentro del país.

Es cierto que si se realiza la comparación de campeonatos obtenidos tanto en el profesionalismo como en el amateurismo, la diferencia es más que favorable para River y de manera muy marcada sobre Estudiantes. Al punto de que Boca es el único que le puede llegar a competir de manera directa.

Los caminos que depositan a River en la Copa Libertadores 2027

Lo primero que se debe mencionar es que el Millonario, si quiere disputar la Copa Libertadores del 2027, debe realizar una gran fase de grupos del Torneo Clausura, de manera tal que pueda clasificarse a los octavos de final. Esto implica sumar tres unidades frente a Racing, Boca y Aldosivi. La mayor cantidad de puntos posibles que pueda rescatar van a ser vitales para que el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio siga con vida en el certamen y no ingrese de manera más que temprana a unas vacaciones de verano.

Por otro lado, el equipo, una vez clasificado, puede seguir sumando unidades en la siguiente ronda del Clausura y esto impactar de manera directa en la tabla anual, que también reparte cupos para la Copa Libertadores de la próxima temporada. Algo que es más que complicado porque implica que clubes como Instituto, Gimnasia, Vélez, Independiente Rivadavia, Central, Argentinos Juniors y Boca vayan perdiendo puntos en el camino.

Sin embargo, las chances de que River ingrese a la Copa Libertadores son extremadamente bajas y lo más probable es que culmine disputando por segundo año consecutivo la Copa Sudamericana. Un golpe a los hinchas, pero más que nada a la institución, que dedicó un enorme presupuesto para comprar figuras, pero debe conformarse con la segunda competencia internacional de clubes.