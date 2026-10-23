Uno por uno: los puntajes de la agónica clasificación de Estudiantes ante Flamengo a la final de la Libertadores

Uno por uno: los puntajes de Estudiantes de La PLata

Estudiantes de La Plata se tomó revancha de la pasada edición y, en el Estadio Maracaná, eliminó al Flamengo y se metió en la final de la Copa Libertadores 2026. Después de igualar sin goles tanto en el duelo de ida como el de vuelta, el 'Pincha' se impuso por 3 a 2 en la tanda de penales y enfrentará a Palmeiras en el duelo por el título. Fernando Muslera, con tres atajadas en la instancia decisiva, la gran figura de la noche.

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Uno por uno: los puntajes de Estudiantes en la clasificación a la final ante Flamengo

Fernando Muslera (10): fundamental en el complemento con algunas intervenciones para sostener el empate en el Maracaná. Tuvo una atajada a quemarropa ante Gonzalo Plata a falta de diez minutos para el final. Después, figura absoluta en los penales con tres tapadas.

Eros Mancuso (8): gran partido del lateral derecho del 'Pincha', uno de los puntos más altos del equipo ante Flamengo. Defendió bien y logró generar ocasiones de peligro cuando se incorporó al ataque. De yapa, convirtió su penal con un potente remate.

Marcos Rojo (6): no tuvo mayores complicaciones y logró imponer su presencia y jerarquía en un partido importante. Salió reemplazado a falta de un cuarto de hora para el final.

Leandro González Pirez (6): correcta noche del ex River, que a pesar de la amonestación logró contener los embates de los delanteros brasileños.

Santiago Núñez (7): otro futbolista de buena noche en el equipo platense, sólido en la marca contra los delanteros rivales.

Alexis Castro (6): discreto partido del volante, que había tenido una mejor serie en los cuartos de final. Medina lo cambió en los últimos minutos para que entre Sosa, ya pensando en la tanda de penales.

Ezequiel Piovi (8): otro de los futbolistas más destacados en la noche del Maracaná, llegando (a pesar de su amonestación) a todos los cruces con una enorme resistencia física.

Joaquín Tobio Burgos (7): punto alto en los dirigidos por Alexander Medina, con desbordes y desequilibro a pura gambeta.

Joaquín Correa (5): se lesionó sobre el final del primer tiempo y debió ser reemplazado por Palacios.

Baltasar Rodríguez (5): se hizo expulsar de forma infantil en el arranque del complemento y dejó con 10 jugadores a Estudiantes, que debió replegarse en la cancha frente al avance del local. Aún así, tuvo un buen primer tiempo y alguna que otra ocasión para marcar.

Guido Carrillo (7): luchador incansable, colaboró en defensa en el segundo tiempo y provocó faltas aguantando la pelota para darle aire a sus compañeros.

Edwuin Cetré (6): ingresó a falta de quince minutos para el final e intentó generar peligro a partir de su explosión cuando le llegó la pelota. Tuvo mala suerte en los penales: debió repetir su primera ejecución y tiró afuera la siguiente.

Adolfo Gaich (5): sin mayores intervenciones, reemplazó a un cansado Carrillo para intentar sostener el resultado con un hombre menos.

Tiago Palacios (6): entró en lugar del lesionado Joaquín Correa. Discreto durante el partido, cambió por gol su penal para dejar a Estudiantes al borde de la victoria.

Tomás Palacios (6): buena actuación del central, que ingresó para darle un poco de aire a una defensa agotada sobre la recta final del encuentro.

José Sosa (-): ingresó sobre el final del partido con el partido igualado para patear los penales. Gran ejecución desde los doce pasos.