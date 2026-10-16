Ramón Díaz rompió el silencio en medio de los rumores de River: "Nadie habló"

Ramón Díaz rompió el silencio y reveló la verdad detrás de los rumores que lo vinculan a River Plate. El riojano, candidato a volver al "Millonario" antes de que termine el 2026, le confirmó al periodista Hernán Castillo la última novedad con respecto a su diálogo con la dirigencia del club.
"Con nosotros, ni conmigo ni con Emiliano nadie habló, nadie se comunicó con nosotros. Queremos que al club le vaya bien. Deseché una gran oportunidad de Corinthians esperando una de River cuando se dé, yo a River siempre quiero que le vaya bien", esbozó el DT. De esta manera, descartó todo tipo de especulación con respecto a su posible regreso en medio del momento que atraviesa el equipo con Leonardo Ponzio a la cabeza.
Ramón Díaz habló de los rumores que lo vinculan a River
Los números de Ramón Díaz como DT de River
- Partidos dirigidos: 309.
- Triunfos: 152.
- Empates: 80.
- Derrotas: 77.
- Títulos: Copa Libertadores 1996, Supercopa Sudamericana 1997, Torneo Apertura 1996, 1997 y 1999, Torneo Clausura 1997 y 2002, Torneo Final 2014 y Copa Campeonato 2014
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