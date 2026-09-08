Independiente cerró al último refuerzo "relámpago" y se retiró del mercado de pases

Independiente volvió a sonreír en el Torneo Clausura con el triunfo por 1 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en condición de visitante y ahora, de la mano de Jadson Viera, sumó un nuevo refuerzo. Después de la venta de Kevin Lomónaco a Elche de España y la repentina salida de Gabriel Ávalos a Olimpia de Paraguay, el "Rojo" tiene un fichaje "relámpago" en las últimas horas. Se trata de Iván Morales, un delantero chileno que cerraron a préstamo que llegó proveniente de Argentinos Juniors.

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Independiente cerró a Iván Morales, el último refuerzo

El trasandino arribó desde el "Bicho" de La Paternal por 100 mil dólares y una opción de compra por dos millones hasta finales del 2027. Un detalle no menor es que las salidas del zaguero y del atacante paraguayo le dieron lugar a la dirigencia para que avance con la solicitud de un cupo a AFA para incorporar y no dudaron en aprovecharlo. De esta manera, sumaron un nombre más para ir por todos los objetivos posibles en lo que queda del semestre, ya sea el campeonato local o la clasificación a las copas internacionales.

En cuanto a este panorama, el equipo de Avellaneda está en el sexto lugar de la Zona A del Clausura, posición que hoy lo metería en los playoffs a falta de ocho fechas para que culmine la etapa regular. A su vez, en la tabla anual está décimo y afuera de ganarse un pasaje para la Sudamericana o Libertadores del año próximo, aunque está a sólo un punto de Belgrano que ocupa el último lugar clasificatorio. Así, el "Rojo" no está lejos de volver a algún torneo internacional y ser protagonista como lo fue en sus mejores épocas.

Iván Morales, delantero chileno, es el nuevo refuerzo de Independiente

Los números de Iván Morales, refuerzo relámpago de Independiente

Clubes : Colo Colo de Chile; Cruz Azul de México; Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors.

: Colo Colo de Chile; Cruz Azul de México; Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors. Partidos jugados : 219.

: 219. Goles : 39.

: 39. Asistencias : 16.

: 16. Títulos: Copa Chile 2016, 2019 y 2021; Supercopa de Chile 2017 y 2018 y Primera División 2017 con Colo Colo y Supercopa de la Liga MX 2022 con Cruz Azul.

Cómo juega Morales y qué le puede aportar a Independiente

Tras la salida de Gabriel Ávalos, el "Rojo" perdió ciertas características en ataque que el chileno podría darle. Su 1,80 de altura y contextura física pueden ser puntos fundamentales para el choque constante contra los centrales o incluso para aguantar la pelota de espaldas al arco y generar los espacios para la llegada de volantes o compañeros en la delantera.

Combinando potencia y agilidad para desmarcarse, el trasandino tendrá la oportunidad de destacarse en el área rival aprovechando sus virtudes en el verde césped. Por supuesto, la decisión de darle rodaje la tendrá que tomar Jadson Viera, que llegó hace poco a Independiente y desde su debut acumula un empate, una derrota y un triunfo.

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El duelo entre el "Rojo" y el "Ciclón" por la novena fecha del campeonato local tendrá lugar el próximo domingo 13 de septiembre en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini a las 19.15. La televisación estará a cargo de ESPN Premium, mientras que el arbitraje correspondiente a este compromiso se confirmará con el correr de la semana.