Turismo Carretera: los horarios para la cuarta fecha de la Copa de Oro en Río Cuarto

Tras la victoria de Mauricio Lambiris en Rosario, el Turismo Carretera volverá este fin de semana para la disputa de la decimocuarta fecha, la cuarta desde que inició la Copa de Oro, que por ahora tiene a Julián Santero como puntero. El mendocino lidera con 116.5 puntos, pero no obtuvo la clasificación directa a la etapa final del campeonato, por lo que la cita en Córdoba será clave para ingresar como uno de los clasificados de último minuto.

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Y es que el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto será el escenario definitivo para definir a los tres pilotos que ingresarán a la Copa de Oro antes de la última fecha, a disputarse a inicios de diciembre en La Plata. La acción en el trazado cordobés está programada para iniciar el sábado a las 10:10 con los entrenamientos, a la vez que la clasificación arrancará a las 16:00.

En cuanto a la jornada del domingo, las primeras series se disputarán desde las 10:55, mientras que la final se lanzará a las 14 horas, con un total de 25 vueltas o un máximo de 50 minutos. Cabe mencionar que, además de Santero (292), por ahora los que se encuentran en zona de clasificación son Marcos Dianda y Luis José di Palma, segundo y tercero en la tabla general con 264 y 254 puntos, respectivamente.

Por debajo de estos tres pilotos se encuentra Diego Azar con 250, seguido por Valentín Aguirre (248.5), Elio Chaparro (227.5), Juan Catalán Magni (223), Germán Todino (216.5) y Emiliano Spataro (213). Ahora bien, dentro de los que se encuentra en posición provisoria con chances de clasificar a la fase final, solamente Santero y Aguirre han obtenido una victoria hasta el momento.

En lo que respecta a las posiciones de la Copa de Oro, debajo de Santero (116.5) marcha segundo Facundo Chapur (100.5), delante de Mariano Werner (95.5), Agustín Canapino (94) y Otto Fritzler (85) para cerrar el Top-5. El resto se completa con Di Palma (84.5), Dianda (79), Matías Rossi (78), Jonatan Castellano (72.5), Lambiris (69), Hernán Palazzo (68), Christian Ledesma (64.5), Marcos Landa (62), Ignacio Faín (62), José Manuel Urcera (59) y Juan Pablo Gianini (35).

Río Cuarto volverá al TC después de 14 años.

Horarios del TC en Río Cuarto

Sábado

10:10 a 10:40 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

10:45 a 11:15 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

12:05 a 12:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

12:30 a 12:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

16:03 a 16:11 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

Domingo