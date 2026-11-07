Turismo Carretera: el retraso que tendía el inicio de la próxima edición del campeonato

A dos fechas para el cierre de la Copa de Oro, momentáneamente liderada por Julián Santero, el Turismo Carretera ya comienza a planificar lo que será la siguiente edición del campeonato. Desde 2021, todas las temporadas han comenzado en enero, al menos en lo que respecta a los certámenes regulados por la ACTC, aunque la historia sería distinta en 2027, siendo la primera vez en los últimos años que la acción se retrasa hasta febrero debido a la situación general del país.

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De acuerdo con Campeones, se estipula que la fecha inaugural del TC en 2027 será en el fin de semana del 14 de febrero, cuando se visite el Autódromo Juan Manuel Fangio en Rosario. Si bien este año la máxima categoría del automovilismo argentino arrancó en una fecha similar, el 15 de febrero en el Autódromo Enrique Freile de El Calafate, no había sucedido lo mismo con las demás categorías.

Según el citado medio, certámenes como el TC Pick Up, TC Pista o TC Mouras podrían comenzar el 7 de febrero, lo que marca cierto contraste con el inicio del Mouras 2026, que tuvo su arranque a finales de enero en el presente calendario. De hecho, la tenencia había sido que estas competiciones inicien en esas fechas, siendo la única excepción lo sucedido en 2022, cuando se comenzó a mediados de enero.

Por otra parte, este retraso también llevaría a que la fecha inaugural del Turismo Nacional se lleve a cabo el 21 de febrero, mientras que la semana posterior le quedaría al certamen que no haya iniciado hasta entonces, como podrían serlo Pick Up, Mouras o Pista. En cuanto al TC, se sabe que la única fecha de febrero será en Rosario, mientras que luego no habrá acción hasta marzo, que tendrá dos citas en El Calafate y Viedma.

En concreto, la primera fecha del TC sería el 15 de febrero en Rosario, seguida por El Calafate y Viedma, que entrarían en los fines de semana del 7 y 28 de marzo, respectivamente. Para abril, la acción se trasladaría a Río Cuarto el 18, mientras que el 9 de mayo se realizaría la quinta fecha en Termas de Río Hondo.

La próxima fecha del TC será en Río Cuarto.

Posiciones de la Copa de Oro tras Rosario