Turismo Carretera: el equipo que planea incorporar una nueva marca para la siguiente temporada

A dos fechas para el cierre de la temporada, el Turismo Carretera se encuentra en plena etapa de definiciones en la Copa de Oro, que por ahora tiene a Julián Santero como líder de la tabla. Ahora bien, en la previa a la visita a Río Cuarto por la penúltima fecha del año a mitad de noviembre, algunos equipos comienzan a plantearse cómo será la siguiente temporada y, entre ellos, Catalán Magni Motorsport planea un cambio radical.

{{{htmlAmp}}}

En un reciente diálogo con la prensa de la ACTC, el propietario del equipo de Arrecifes confirmó que están pensando en incorporar a un tercer coche para el TC 2027, el cual sería de una marca distinta a las que tiene ahora. “La idea es darle continuidad a nuestro grupo de trabajo de pilotos y en lo técnico. Lo que viene es aggiornarse a un nuevo modelo”, comenzó Julio César Catalán Magni.

Actualmente, la escudería familiar tiene a Juan Tomás Catalán Magni en un Chevrolet Camaro y a Matías Canapino en el Torino NG que fue estrenado en la octava fecha, que se desarrolló en Posadas con triunfo de Nicolás Bonelli. En este sentido, la idea del dueño es sumar otra marca y la que tiene en la mira justamente es BMW, que ahora tiene a dos pilotos en el equipo BMW Motorsport: Santero y Kevin Candela.

“Para nosotros sería bueno incorporar una marca nueva, no solo la clásica. Con la estructura que tenemos nosotros, un BMW no sería descabellado armar”, agregó Catalán Magni. En parte, esto viene de la mano de la baja de Juan Ignacio Maceira, quien el fin de semana confirmó que no seguirá en el TC Pista por problemas presupuestarios y se despidió del equipo que había estado a cargo de su Ford Mustang en los últimos años.

Ahora bien, cabe mencionar que, a pesar de estar con la mira en la siguiente temporada, el equipo también está atento a lo que pueda suceder en Río Cuarto, ya que Catalán Magni todavía tiene chances de ingresar a la Copa de Oro como uno de los clasificados de último minuto. De hecho, el arrecifeño se ubica en el vigésimo lugar de la tabla general con 223 puntos y sueña con quitarle un lugar a Marco Dianda (264) o a Luis José di Palma (254).

BMW regresó al TC en esta temporada.

Posiciones de la Copa de Oro tras Rosario