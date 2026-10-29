Turismo Carretera: la sanción que perjudicaría a Julián Santero de cara a la definición de la Copa de Oro

Tras el cuarto puesto en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, Julián Santero saltó a la cima de la tabla en la Copa de Oro, que está a sólo dos fechas de definirse en La Plata. Ahora bien, el dilema del líder del campeonato es que se encuentra al borde de recibir una sanción que podría perjudicarlo en la definición del título, por lo que deberá tener una actuación limpia en la penúltima fecha del Turismo Carretera.

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Y es que el piloto mendocino acumula dos apercibimientos entre 2025 y 2026, de manera que un tercer llamado de atención en la visita al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto a mediados de noviembre lo enviaría directamente al fondo de la grilla para la última fecha. El reglamento deportivo del TC índica que estos llamados de atención por infracciones leves no pueden llegar a tres en los últimos dos años, por lo que alcanzar un tercero significa un castigo mayor.

En el caso del campeón del 2024, su primer apercibimiento llegó el 2 de noviembre del 2025 en Paraná debido a una maniobra peligrosa contra el local Mariano Werner, mientras que la segunda fue por un toque, también al entrerriano, en la sexta fecha de este año en Córdoba. A esto se suma que Santero no clasificó de manera directa a la Copa de Oro, sino que es el líder provisorio, a la espera de mantenerse entre los tres mejores de la tabla regular.

Si el mendocino logra su cometido en Río Cuarto, obtendrá el pasaje a la Copa de Oro como uno de los ingresantes de último minuto para el Gran Premio Coronación que se llevará a cabo el 6 de diciembre en el Roberto Mouras. El problema es que largar último en la carrera que otorga puntaje extra podría costarle el campeonato al piloto de BMW Motorsport, sobre todo considerando que la diferencia no es tan amplia con sus perseguidores.

A falta de dos fechas para conocer al campeón de la presente edición del Turismo Carretera, Santero lidera con 116.5 puntos, seguido de cerca por Facundo Chapur, Mariano Werner, Agustín Canapino y Otto Fritzler, todos con una victoria en el año. Por consiguiente, los cinco primeros de la tabla están habilitados para ser campeones en caso de culminar la temporada en lo más alto, lo que hace que cada punto tenga su peso en la definición.

El mendocino lidera por seis puntos.

Posiciones de la Copa de Oro tras Rosario