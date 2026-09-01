Horacio Gaggioli reveló la idea de Jorge Messi para que juegue en la Selección Argentina: "Me pidió"

Horacio Gaggioli, el representante que acompañó a la familia de Lionel Messi desde sus primeros días en el Barcelona de España, reveló su rol clave para que la Selección Argentina descubriera a la joven estrella y evitara que España se quedara con él. En diálogo con el programa "Palo y Zanahoria" en El Destape Radio, el agente contó que estuvo "desde el primer día" con la familia del astro argentino: "Con Jorge (el padre) íbamos a ver todos los entrenamientos de Leo en el Barcelona".

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Durante cinco años, Gaggioli siguió de cerca el crecimiento de la 'Pulga' mientras representaba a otros jugadores; en su relato agregó que, cuando Messi tenía 15 años, todavía era prácticamente desconocido en el país aunque en España ya hablaban de sus condiciones. "Todo el mundillo futbolístico ya hablaba de él", manifestó. Ante esa situación, Jorge Messi le propuso mostrarle al fútbol argentino las condiciones de su hijo: "Me pidió de hacer un video con las mejores jugadas de Leo para mandarle a los representantes de la Selección Argentina que estaban allí".

La historia de Gaggioli y el famoso VHS de Messi: "Le dije a Vivas que seguro iba a jugar en la Selección"

Gaggioli consiguió las imágenes a través del Canal Barça y llevó personalmente el VHS al hotel donde se encontraba Claudio Vivas, entonces ayudante de Marcelo Bielsa. "Cuando lo tuve, me fui al hotel y me presenté ante Claudio Vivas, le expliqué quién era Leo y le di el VHS y le dije que seguro iba a jugar en la selección", contó.

La cinta llegó en un momento decisivo porque España ya buscaba convencer al juvenil para que jugara para su selección. "En ese momento en España ya se hablaba de que Leo pudiera jugar para ellos, pero Messi nunca quiso eso", afirmó Gaggioli. Según recordó, Vivas llevó inmediatamente el material a Bielsa y la reacción del entrenador fue contundente: "Cuando le mostró el VHS de Messi a Bielsa, Marcelo le pidió que se lo pase en velocidad normal".

El efecto de aquella cinta fue casi inmediato y terminó acercando a Messi a la Selección Argentina: "La Federación de Fútbol de España insistió mucho para llevarse a Messi, pero él había decidido jugar para Argentina y la llamada de la AFA a Jorge fue casi inmediata a la entrega del video. Se despejó el camino, pero por todos los medios intentaron llevárselo a Leo a la selección de España".

Gaggioli también estuvo en el origen de la llegada de Messi al Barcelona y recordó el impacto que produjo desde el primer momento: "Cuando Messi llegó a Barcelona su pierna tenía el tamaño de mi dedo y en el primer entrenamiento en el Barcelona metió 5 goles y metió 2 tiros en los palos". Los comienzos, sin embargo, fueron especialmente difíciles por su condición de salud y las trabas administrativas. "Tardamos seis meses en poder conseguir el permiso para que pudiera jugar y solo entrenaba”, explicó.

Finalmente, Gaggioli recordó el momento que selló la llegada de Messi al club catalán: "Esa historia se cierra cuando el 14 de diciembre del 2000 Charly Rexach me firma la famosa servilleta". El agente resumió su vínculo con aquel Messi que todavía no era una estrella mundial: "Yo estuve con la familia Messi durante 5 años, mientras representaba a otros jugadores, y fui viendo crecer poco a poco a este monstruo".